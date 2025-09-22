Διονύσης Ατζαράκης: «Ξόδεψα 300.000 ευρώ από την τσέπη μου για να βγει η σειρά»

Για την πρώτη σειρά που δημιούργησε η οποία προβάλλεται πλέον σε συνδρομητικό κανάλι, μίλησε ο κωμικός Διονύσης Ατζαράκης στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», αναφέροντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι η σειρά να βγει στον αέρα της μικρής οθόνης.

«Έπαιξε ρόλο και λίγο η τελειομανία μου, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε διάφορες δυσκολίες. Έκανα παραγωγή εγώ στην αρχή, από το πορτοφόλι μου, οπότε έπρεπε ανά διαστήματα να σταματάμε τα γυρίσματα, για να πάω να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά από υπόλοιπες δουλειές», εξομολογήθηκε ο stand up comedian.

«Πρέπει να ξόδεψα μία 300άρα αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δούλευα και τα έβγαζα. Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ήταν για να βγάλω τη σειρά. Συνήθως δεν τα λένε αυτά αλλά γιατί όχι; Δεν χρειάστηκε τουλάχιστον να κάνω πράγματα για τα οποία μετανιώνω» συνέχισε.

Διαβάστε ακόμα: Ο Ατζαράκης «σφάζει» τα beach bar με τις χρυσές ξαπλώστρες - «50 ευρώ για πετσέτα στην άμμο»

Η σειρά ονομάζεται «Κακές Ιδέες» και αποτελεί κωμική σειρά σε σενάριο του Διονύση Ατζαράκη και του Θωμά Ζάμπρα και σκηνοθεσία επίσης από τον Διονύση Ατζαράκη. Η ιστορία ακολουθεί τον Αλέξη, έναν υπάλληλο γραφείου που, λόγω οικογενειακής οφειλής, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μαφία και σχεδιάζει μια ληστεία. Τα επεισόδεια προβάλλονατι στο cosmote.gr κάθε Δευτέρα.

Ο Διονύσης Ατζαράκης τόνισε την ανάγκη που είχε για χρηματοδότηση από κάποια εταιρεία παραγωγής κατά τα γυρίσματα: «Έπαιξε ρόλο και ο Covid, αλλά από κάποιο σημείο και μετά έπρεπε να βρω και εταιρεία παραγωγής, γιατί ανέβηκαν οι ανάγκες και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω και να τα βγάλω όλα αυτά από την τσέπη μου».