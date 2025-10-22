«Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη Βανδή»: Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε το «VIP» περιπολικό

Η Ανθή Βούλγαρη, με αφορμή το μήνυμα ενός τηλεθεατή, σχολίασε δηκτικά την περίπτωση του περιπολικού «λιμουζίνα» που επιστράτευσε η ΕΛΑΣ για να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, αφού έπαθε λάστιχο.

Τηλεθεατής ανέφερε ότι την περασμένη Μεγάλη Παρασκευή, είχε πάθει βλάβη το όχημά του λίγο έξω από τα Μέγαρα με τα δύο ανήλικα παιδιά του και τον σκύλο του, ενώ κανένα ταξί δεν καταδεχόταν να τους πάρει κούρσα.

Παίρνοντας τότε την αστυνομία, μήπως τυχόν ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους, πήρε τη γνωστή πλέον απάντηση που συνοψίζει την ιδεολογία της ΕΛΑΣ: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ανθή Βούλγαρη: «Ό,τι έκαναν για τη Βανδή, να το κάνουν για όλους»

Μετά το μήνυμα του τηλεθεατή, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε: «Βλέπετε ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά κι όταν μιλάμε ότι ένα αυτοκίνητο έχει μείνει στη μέση του δρόμου και υπάρχουν δυο μικρά παιδιά, καταλαβαίνετε ότι κι εκεί η αστυνομία θα πρέπει να δράσει, έτσι δεν είναι μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια;».

Ο συμπαρουσιαστής Ιορδάνης Χασαπόπουλος τόνισε: «Βλέπεις που μπορεί να εκτεθείς τώρα» Και πρόσθεσε η παρουσιάστρια: «Δεν έδρασαν κακά οι αστυνομικοί. Αν το κάνουν για όλο τον κόσμο, καλώς το κάνουν. Αν το κάνουν μόνο επιλεγμένα για γνωστούς ανθρώπους, δεν είναι σωστό».