«Έχει γαμ...»: Το σαρδάμ του Καβατζίκη που τους έστειλε και έφερε γέλια στο πλατό του Buongiorno

Ο Άρης Καβατζίκης θέλησε να παρουσιάσει σήμερα (24/2) στο Buongiorno ταινίες που έχουν γυριστεί ή πρόκειται να γυριστούν στην Ελλάδα, αλλά ένα σαρδάμ, έκανε τη Φαίη Σκορδά και όλους στο πλατό να λυθούν στα γέλια και να μην μπορούν να σταματήσουν.

«Θέλω να ζητήσω να μας δώσουν πλάνα από μια ταινία που έχει γαμ..., αγαπηθεί!», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Καβατζίκης και... αυτό ήταν.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά που είχε και εκείνη ξεσπάσει σε γέλια, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί λέγοντας: «Και η παρουσιάστρια που πρέπει να είναι ψύχραιμη, γελάει πρώτη απ’ όλους».

«Δεν πειράζει, Άρη μου», είπε στη συνέχεια στον Άρη Καβατζίκη, ο οποίος είχε κρυφτεί πίσω από την Κατερίνα Ζαρίφη και ζήτησε «Συγγνώμη».