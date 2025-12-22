Τον εκνευρισμό της Ράνιας Τζίμα προκάλεσε το σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega την ώρα που ο ρεπόρτερ Θέμης Κανελλόπουλος μετέδιδε την κατάσταση που επικρατεί στην Καλαμάτα με τους αγρότες.

Το μπλόκο των αγροτών έχει μεταφερθεί επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων, ωστόσο οι αγρότες ετοιμάζονται για «απόβαση» με τρακτέρ στην πόλη της Καλαμάτας αύριο Τρίτη 23/12 και σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού.

Παρατηρώντας τους χώρους που έχουν δημιουργήσει οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε: «Κι αυτά όλα τα τζιριτζάντζουλα τι είναι εκεί πέρα;».

«Δεν είναι τζιριτζάντζουλα, είναι αυτά που έχουν στήσει οι αγρότες...», ξεκίνησε να εξηγεί η Ράνια Τζίμα.

«Τσαντίρια είναι!», τη διέκοψε εκείνος.

«Δεν είναι τσαντίρια, είναι ο χώρος των αγροτών», απάντησε χωρίς να κρύβει τη δυσαρέσκειά της η anchorwoman του Mega και συνέχισε: «Βρε Γιάννη δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ωραίο αυτό;»

«Όχι, τσαντίρια είναι», επέμεινε εκείνος με τη Ράνια Τζίμα να διαχωρίζει στη συνέχεια τη θέση της: «Εντάξει, εγώ παίρνω απόσταση από αυτόν τον χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο».

Την ένταση ανάμεσά τους ήρθε να εξομαλύνει ο Θέμης Κανελλόπουλος ο οποίος περιέγραψε χωρίς να αφήνει περιθώρια: «Είναι χώρος συνάθροισης των αγροτών που παραμένουν το βράδυ στα μπλόκα στην αγωνιστική τους κινητοποίηση».