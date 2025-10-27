Έλενα Χριστοπούλου: «Κανείς δεν ξέρει την αλήθεια - Η Ηλιάνα δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα»

Νέες πληροφορίες για την δική της πλευρά όσον αφορά την δικαστική διαμάχη με την πρώην φίλη και συνεργάτιδά της, Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε η Έλενα Χριστοπούλου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno».

«Κανένας δεν ξέρει την αλήθεια πλην των πρωταγωνιστών. Το θέμα είναι πως όταν πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις πράγματα για το σπίτι σου, όταν πας στο κρεοπωλείο παίρνεις τα κρέατα για το σπίτι σου, κι αντίστοιχα στο μανάβικο τα φρούτα. Στην τηλεόραση είναι καλύτερο να λέμε ωραία πράγματα και όταν έρθει η στιγμή να λυθούν κάποια, θα λυθούν εκεί που πρέπει» ξεκαθάρισε αρχικά η γνωστή μάνατζερ.

Μεταξύ άλλων, η Έλενα Χριστοπούλου ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει δημόσια την δική της πλευρά στην ιστορία αλλά μόνο «εκεί που πρέπει»:

«Φαντάζομαι ότι θα λήξει κάποια στιγμή, όπως όλα. Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου στάση και τη δική μου πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα. Θα λήξει όπως λήγουν όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει 20 με 25 ανθρώπους κάτω από τις επαγγελματικές του φτερούγες, που πάνε όλοι πολύ καλά και είμαι υπερήφανη. Αυτή θα είναι η στάση μου από εδώ και πέρα για όλα: θα μιλάω μόνο για το καλό», είπε.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στο όνομα της αντιδίκου της διαψεύδοντας τις φήμες περί πιο στενής συνεργάτιδας: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί και για εμένα αυτό είναι η δική μου χαρά και η δικαίωση. Δεν έχει κλονιστεί καμία σχέση μου και δεν θέλω άλλο να συνεχίσω αυτή την κουβέντα».