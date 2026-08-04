Έλενα Κατρίτση: Επιστρέφει με νέα εκπομπή - Το κανάλι και η θεματολογία

Ένας νέος κύκλος συνεργασίας της Έλενας Κατρίτση με τη Δημόσια Τηλεόραση ανοίγει το φθινόπωρο. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στην ΕΡΤ, καθώς επί 14 χρόνια παρουσίαζε την εκπομπή προσωπικά η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 με μια μεγάλη βιογραφική συνέντευξη στο γνωστό καλλιτεχνικό δίδυμο Ρέππα – Παπαθανασίου.

Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή της Έλενας Κατρίτση που αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 το φθινόπωρο είναι μια μεγαλεπίβολη παραγωγή με στοιχεία ντοκιμαντέρ, καθώς θα παρουσιάζει ιστορίες Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και έχουν ξεχωρίσει μέσα από την επαγγελματική ή προσωπική τους πορεία.

Μέσα από συζητήσεις και συνεντεύξεις, οι καλεσμένοι θα μιλούν για τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που συνάντησαν μακριά από την Ελλάδα. Η προετοιμασία της εκπομπής έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και τα πρώτα γυρίσματα.