Ελληνικές ταινίες, Μπρους Γουίλις και Σεφερλής: Τι βάζουν τα κανάλια απέναντι στην Κλαυδία

Η τηλεοπτική βραδιά ανήκει αποκλειστικά στην Κλαυδία και στον τελικό της Eurovision με την ΕΡΤ να ετοιμάζεται για μια μεγάλη νίκη στη μάχη της τηλεθέασης. Άλλωστε και το άλλο μεγάλο γεγονός της βραδιάς, ο τελικός του Κυπέλλου ποδοσφαίρου, κάνει σέντρα στις 8μμ και εκτός απροόπτου, θα έχει ολοκληρωθεί πολύ πριν παρουσιαστεί το ελληνικό τραγούδι.

Την ίδια στιγμή, τα άλλα κανάλια, κρατικά και ιδιωτικά, έχουν κάνει τον δικό τους προγραμματισμό για να πάρουν ένα μέρος της τηλεθέασης και βέβαια να κερδίσουν όλους εκείνους που θα είναι στο σπίτι τους το Σαββατόβραδο, αλλά δεν θέλουν να παρακολουθήσουν τη Eurovision.

Όλα τα μεγάλα κανάλια έχουν προγραμματίσει να παίξουν απέναντι στον τελικό του διαγωνισμού, ταινίες τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ξένο κινηματογράφο.

Από τις 21:00, όταν δηλαδή η ΕΡΤ θα προβάλει την εκπομπή για τη Eurovision, αρχίζει ο.... κινηματογραφικός μαραθώνιος στα άλλα κανάλια. Και από όλα έχει ο μπαχτσές. Από παλιό ελληνικό κινηματογράφο (Αχ και να 'μουν άνδρας ή Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα) ως τον νέο (Φαντάσματα της Επανάστασης), επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή, ταινία κινουμένων σχεδίων (αν και Η εποχή των Παγετώνων, μόνο παιδικό δεν είναι). Η συνέχεια όλο προχωρά η βραδιά πέφετι στο τραπέζι ο ξένος κινηματογράφος, με τον Μπρους Γουίλις (Πολύ σκληρός για να πεθάνει 3) και τον Ζαν Κλοντ Βαντάμ, να έχουν την τιμητική τους.

Τι θα προβάλουν τα κανάλια την ώρα της Eurovision

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των, πανελλήνιας εμβέλειας, καναλιών, στην αποψινή τους prime time, την ώρα που θα παίζει η Eurovision, θα προβάλουν:

MEGA

21:00 Αχ!.. Και να 'μουν άντρας - Ελληνική ταινία

23:00 Συμπέθεροι από τα Τίρανα - Ελληνική σειρά

ΑΝΤ1

21:00 Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα - Ελληνική ταινία

23:00 THE ROADSHOW - BEST OF

STAR

21:00 Η εποχή των παγετώνων 3: Η αυγή των δεινοσαύρων - Ξένη ταινία

23:00 Πολύ σκληρός για να πεθάνει 3 - Ξένη ταινία

ΣΚΑΪ

21:00 ΜAMMA… MIA δεν υπάρχει - Θεατρική παράσταση

23:30 Big Brother - Reality

OPEN

20:00 Μπασμάτι Μπλουζ - Ξένη ταινία

22:30 JCVD - Ξένη ταινία

ΕΡΤ2

21:00 Together Together - Ξένη ταινία

22:30 Fallen - Ξένη ταινία

ΕΡΤ3

21:00 Vanessa Vinson Vibes - Ντοκιμαντέρ

22:30Φαντάσματα της Επανάστασης - Ελληνική ταινία