Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Σάββατο 21/3, στην τηλεόραση.

13:00 Ο Στρατής παραστράτησε (1969) ΕΡΤ1

Ένας ικανός συγγραφέας, πιστός στις αρχές του, αρνείται να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα του έργου του. Εργάζεται ως καθηγητής προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. Η εμφάνιση ενός ελληνο-αμερικανού παραγωγού θα αλλάξει τη ζωή του. Η πρόταση του παραγωγού αφορά στη συγγραφή ενός σεναρίου για μια καθαρά εμπορική ταινία πάνω στη ζωή της συζύγου του Περικλή, Ασπασίας. Ο συγγραφέας δέχεται και πολύ γρήγορα θα ερωτευτεί την πρωταγωνίστρια της ταινίας (Άννα Φόνσου), αφήνοντας την κοπέλα του. Η επαφή του όμως με τον κόσμο του εμπορικού θεάματος θα τον απογοητεύσει, και τελικά θα επιστρέψει στην παλιά του ζωή και στην παλιά του αγαπημένη. Ο ελληνο-αμερικανός παραγωγός θα βρει άλλο θύμα: έναν καθηγητή ιστορίας, με στόχο αυτή τη φορά τη δημιουργία ενός κόμικ. Την ίδια στιγμή, θα πείσει την αδερφή του συγγραφέα (Άννα Ματζουράνη) να τον παντρευτεί.

Σενάριο: Ασημάκης Γιαλαμάς, Κώστας Πρετεντέρης. Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης. Παίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Άννα Φόνσου, Νίκος Ρίζος, Γιώργος Παπαζήσης, Άννα Μαντζουράνη, Γιούλη Σταμουλάκη, Καίτη Λαμπροπούλου, Εύα Φρυδάκη, Νέλλη Παππά, Δήμος Σταρένιος, Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιώργος Μεσσάλας.

13:00 Ερωτικές ιστορίες (1959) ΕΡΤworld

Σπονδυλωτή ταινία

Το Νικολέλι: Ένα καλοκαίρι, σε μια επαρχιακή κωμόπολη, η όμορφη Λαμπρινή παραδίνεται στον έρωτα ενός γοητευτικού Αθηναίου, με την κάλυψη της γριάς υπηρέτριάς της. Στη συνέχεια, η δεύτερη την εκβιάζει και την οδηγεί στην αγκαλιά του πνευματικά καθυστερημένου γιου της, του Νικολέλι.

Ένας κάποιος Βασίλης: Ο Βασίλης είναι ένας ξεπεσμένος Αθηναίος μαγαζάτορας, ο οποίος κάποια στιγμή αποφασίζει να δηλητηριάσει την άρρωστη γυναίκα του και να ζήσει με τη νεαρή ερωμένη του. Την τελευταία όμως στιγμή δειλιάζει. Η γυναίκα του αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του και η αδύναμη καρδιά της δεν αντέχει το γεγονός.

Το ραντεβού της Κυριακής: Μια όμορφη νεαρή κομμώτρια, η Μαρίτσα, ακυρώνει το κυριακάτικο ραντεβού της με τον Πέτρο για να βγει με τον πλούσιο Θέμη, ελπίζοντας ότι ο δεύτερος θα της κάνει πρόταση γάμου. Από τη μεριά του, ο ξενοδοχοϋπάλληλος Πέτρος χαίρεται που δεν θα βγει με τη Μαρίτσα, διότι θέλει να συνοδεύσει μια Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα. Οι ελπίδες και των δύο διαψεύδονται πλήρως και η απογοήτευση οδηγεί ξανά τον έναν στην αγκαλιά της άλλης.

Σενάριο: Σωκράτης Καψάσκης - Λούλα Αναγνωστοπούλου. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Καψάσκης. Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Νίκος Κούρκουλος, Ελένη Ζαφειρίου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος

14:30 Κρίμα... το μπόι σου (1970) ΑΝΤ1

Ένας κρατούμενος, ο οποίος καταχράστηκε χρήματα στο παρελθόν για να γλιτώσει ένα φίλο του από την αυτοκτονία, αποφυλακίζεται. Σύντομα όμως βρίσκεται μπλεγμένος σε μία περίεργη συνομωσία, που σχετίζεται με το παρελθόν.

Σενάριο: Κώστας Πρετεντέρης. Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης. Παίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρω Κοντού, Ανδρέας Μπάρκουλης, Δήμος Σταρένιος, Άρτεμις Τσάρμη, Άγγελος Μαυρόπουλος, Χρήστος Καλαβρούζος, Γιώργος Μοσχίδης, Σωτήρης Τζεβελέκος, Μάκης Δεμίρης.

16:15 Η Αλίκη στο ναυτικό (1961) STAR

Η Αλίκη και ο Κώστας γνωρίζονται ένα καλοκαίρι στον Πόρο όπου έχουν πάει εκδρομή, ο καθένας με την παρέα του. Ο ένας γοητεύεται από τον άλλο και συμφωνούν να ανταμώσουν ξανά αλλά το ραντεβού, που δίνουν, δεν πραγματοποιείται. Συναντιούνται και πάλι τυχαία στον ετήσιο χορό της Σχολής Δοκίμων, μιας κι ο Κώστας είναι δόκιμος αξιωματικός ενώ η Αλίκη είναι κόρη του ναυάρχου και διοικητή της σχολής. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, ο Κώστας αναγκάζεται να απομακρυνθεί από την Αλίκη, μετά και από τις συμβουλές του καλύτερου του φίλου. Η Αλίκη όμως είναι αποφασισμένη να συναντήσει τον αγαπημένο της Κώστα και ανεβαίνει κρυφά στο πολεμικό πλοίο, που ετοιμάζεται για εκπαιδευτικό ταξίδι και στο οποίο βρίσκονται ο Κώστας αλλά και ο διοικητής πατέρας της. Η παρουσία της Αλίκης θα γίνει αφορμή μιας σειράς απροόπτων και διασκεδαστικών καταστάσεων…

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος. Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Μαλούχος, Γιάννης Γκιωνάκης, Δέσπω Διαμαντίδου, Καίτη Λαμπροπούλου, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Ντίνος Καρύδης, Κώστας Βουτσάς, Σταύρος Παράβας, Δέσποινα Στυλιανοπούλου.

17:45 Ο ιππότης της λακούβας (1985) ΣΚΑΪ

Ο Μιχάλης, ένας αποτυχημένος, άφραγκος και πρόσφατα εκδιωγμένος ιδιωτικός ντετέκτιβ, βρίσκεται στο τέλος του δεσμού του. Μην έχοντας κανέναν να απευθυνθεί για συμβουλές, ο χρεοκοπημένος ντετέκτιβ έχει μια επιφοίτηση: γιατί να μην ακολουθήσει τα βήματα του ειδώλου του, Michael Knight, του πρωταγωνιστή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, «Ο ιππότης της ασφάλτου», για να αλλάξει την τύχη του; Έτσι, χωρίς καθυστέρηση, ο Μιχάλης πιάνει δουλειά και επινοεί το ΨΙΤ, το αντίστοιχο του KITT και το πρώτο τεχνητά έξυπνο όχημα καταπολέμησης του εγκλήματος στην Ελλάδα.

Σενάριο: Γιάννης Σκλάβος. Σκηνοθεσία: Όμηρος Ευστρατιάδης. Παίζουν: Κώστας Βουτσάς, Ντίνος Ηλιόπουλος, Τόνυ Άντονι, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Αλέκα Λαμπρινού, Σόφη Ζαννίνου.

21:00 Η θεία μου η χίπισσα (1970) ALPHA

Η φτωχή καθαρίστρια ενός μεγάλου ξενοδοχείου ‘αναθεματίζει’ κάθε πρωί το ξυπνητήρι και παλεύει με το σφουγγαρόπανο, προκειμένου να στέλνει χρήματα στην κόρη της που σπουδάζει στην Αμερική. Η κόρη της όμως, χρόνια στο εξωτερικό, νομίζει ότι η μητέρα της είναι μια εύπορη κυρία της ‘καλής κοινωνίας’. Μια μέρα λαμβάνει γράμμα από την κόρη της ότι καταφθάνει στην Ελλάδα μαζί με τον αρραβωνιαστικό και τον πεθερό της! Και τώρα; Ευτυχώς ένας πλούσιος ένοικος αναλαμβάνει να μεταμορφώσει τη φτωχή καθαρίστρια σε πλούσια και μεγάλη κυρία… με απρόοπτες και ξεκαρδιστικές εξελίξεις…

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος. Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος. Παίζουν: Ρένα Βλαχοπούλου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Νόρα Βαλσάμη.

23:00 Πέσ' τα χρυσόστομε (1983) ALPHA

Ο Στάθης, ένας τίμιος και εργατικός νέος, δεν ανέχεται τα στραβά και τα ανάποδα που συναντάει καθημερινά. Το χειρότερο όμως είναι ότι τα λέει, και τα λέει άσχημα. Βρίζει και τσακώνεται με όλους, την οικογένεια, τους φίλους του, ακόμα και με την αγαπημένη του....

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός. Παίζουν: Στάθης Ψάλτης, Καίτη Φίνου, Νίκος Ρίζος, Δέσποινα Στυλιανοπούλου.

23:00 Byron, Μπαλάντα για ένα δαίμονα (1992) ΕΡΤ3

Iανουάριος 1824. O Λόρδος Mπάιρον φτάνει στο Mεσολόγγι, έτοιμος να πολεμήσει και να πεθάνει σαν ομηρικός ήρωας. Oι Έλληνες τον υποδέχονται ως Mεσσία και τον χρήζουν στρατηγό μιας στρατιάς από χωριάτες, μισθοφόρους και τυχοδιώκτες. H μάχη για την οποία ετοιμάζονται, δε γίνεται ποτέ. Aλλά ο Mπάιρον, παρασυρμένος από την ομορφιά των αρχαίων ελληνικών μύθων και από τους ίδιους τους Έλληνες, είναι αποφασισμένος να δώσει την τελευταία του παράσταση. Kαταπονημένος από τον πυρετό, τα φαντάσματα του παρελθόντος του και τον έρωτά του για τον νεαρό Λουκά, ο "κολασμένος" ποιητής βαδίζει προς το μοιραίο τέλος του. (Εναλλακτικός τίτλος: Μπάυρον, Η Μπαλάντα ενός Δαιμονισμένου).

Σενάριο Φώτης Κωνσταντινίδης - Νίκος Κούνδουρος. Σκηνοθεσία: Νίκος Κούνδουρος. Παίζουν: Μάνος Βακούσης, Βέρα Σοτνίκοβα, Βασίλης Λάγγος, Ίγκορ Γιασούλοβιτς, Άκης Σακελλαρίου, Φαρκάντ Μαχμούντοφ, Μανώλης Σορμαΐνης, Αλεξάντρ Κιρίλοβ, Θεοδόσης Ζαννής, Αντρέι Αστραχάντσεβ, Αρμέν Ντζιγκαρχανιάν, Ηλίας Τσέχος, Sean James Sutton.