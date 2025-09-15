Emmys 2025: Σάρωσε το «The Studio» και το «Adolescence» - Αναλυτικά οι νικητές της βραδιάς

Η λαμπερή τελετή των Emmys 2025 έλαβε τέλος και οι σειρές «The Studio» και «Adolescence» είχαν την τιμητική τους.

Η βραδιά, που έλαβε χώρα σήμερα (15/09) στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) στο Θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες, ανέδειξε τις καλύτερες σειρές και ταινίες που ήρθαν στις οθόνες μας τους τελευταίους 12 μήνες.

Emmys 2025: Αναλυτικά οι νικητές

Οι νικητές της βραδιάς για κάθε κατηγορία ήταν οι εξής:

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Πρωταγωνιστής σε δραματική σειρά: Noah Wyle – The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερα talk series: The Late Show With Stephen Colbert

Πρωταγωνιστής σε μίνι σειρά: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Cristin Milioti – The Penguin

Β' Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι σειρά: Erin Doherty – Adolescence

Variety special (live) SNL 50: The Anniversary Special

Σενάριο για κωμική σειρά Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez – The Studio

Σενάριο για περιορισμένη ή ανθολογική σειρά Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι ή Ανθολογική Σειρά Owen Cooper – Adolescence

Σενάριο για δραματική σειρά Dan Gilroy – Andor

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά: Adam Randall – Slow Horses

Σκηνοθεσία για μίνι σειρά: Philip Barantini – Adolescence

Σκηνοθεσία για κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Καλύτερη σειρά reality: The Traitors

Β' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Hannah Einbinder – Hacks

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Britt Lower – Severance

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Tramell Tillman – Severance

Β' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Katherine LaNasa – The Pitt

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart – Hacks

Πρωταγωνιστής σε κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio

To The Studio που σάρωσε στα βραβεία είναι το Το πρότζεκτ των Σεθ Ρόγκεν και Εβαν Γκόλντμπεργκ. Συνολικά κέρδισε συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Ο Ρόγκεν απέσπασε και το αγαλματίδιο στην κατηγορία Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά, ενώ ανέβηκε κι άλλες φορές στη σκηνή μαζί με τον Γκόλντενμπεργκ για τα βραβεία στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.

Στις μίνι σειρές το Adolescence κέρδισε επίσης 8 βραβεία, γεγονός που δεν μας προκαλεί έκπληξη. Εκτός από το Emmy Καλύτερης Σειράς, τιμήθηκαν και οι πρωταγωνιστές Στίβεν Γκράχαμ (Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία), Οουεν Κούπερ (Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία), Εριν Ντόχερτι (Β΄Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία) για τις ερμηνείες τους.