Ένα πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό έργο του Τζον Στάινμπεκ θα ανέβει το επόμενο διάστημα στο Netflix

Ένα από τα πλέον εμβληματικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το Ανατολικά της Εδέμ του Τζον Στάινμπεκ, διασκευάστηκε και σήμερα αποτελεί μια από τις πιο φιλόδοξες τηλεοπτικές παραγωγές που πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα το προσεχές διάστημα στη πλατφόρμα του Netflix.

Το κλασικό πια μυθιστόρημα μεταφέρεται στη μικρή οθόνη ως μίνι σειρά 7 επεισοδίων με τη διασκευή να υπογράφει η ηθοποιός, σεναριογράφος και εγγονή του Ελία Καζάν, Ζόι Καζάν.

Η σειρά ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η σειρά συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ, στο οποίο συμμετέχουν οι Φλόρενς Πιου, Κρίστοφερ Αμποτ, Μάικ Φέιστ, Τρέισι Λες, Μάρθα Πλίμπτον και Τζόζεφ Ζάντα.

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Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία δύο οικογενειών, των Τρασκ και των Χάμιλτον, στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνια, αντλώντας έμπνευση και δύναμη από τη βιβλική ιστορία του Κάιν και του Άβελ.

Η Ελληνοαμερικανίδα Ζόι Καζάν, θεατρική συγγραφέας και ηθοποιός, είχε δηλώσει ότι ερωτεύτηκε το βιβλίο του νομπελίστα Στάινμπεκ όταν το διάβασε πρώτη φορά στην εφηβεία της και ότι η διασκευή του μυθιστορήματος υπήρξε από τότε προσωπικό της όνειρο. Ιδιαίτερη σημασία για εκείνη είχε η αντι-ηρωίδα του έργου, Κάθι Εϊμς (Φλόρενς Πιου), που είναι από τους πλέον θρυλικούς χαρακτήρες της αμερικάνικης λογοτεχνίας και την οποία η Ζόι Καζάν θέλει να αποδώσει σε όλο το εύρος και την πολυπλοκότητά της.

Το 1955 ο Ηλίας Καζάν βασίστηκε στο δεύτερο μισό του βιβλίου για να σκηνοθετήσει την επίσης θρυλική πια ομότιτλη ταινία, με πρωταγωνιστές τον Τζέιμς Ντιν και την Τζούλι Χάρις.

Το βιβλίο του Τζον Στάινμπεκ κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.