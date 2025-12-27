Ένταση ανάμεσα σε Βούλτεψη και Γιαννούλη - Σηκώθηκε κι έφυγε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ένταση σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής «Action Σαββατοκύριακο» ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Χρήστο Γιαννούλη με τον δεύτερο να αποχωρεί από το τηλεοπτικό παράθυρο.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού, εν μέσω μπλόκων, με τη βουλευτή της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη να τον διακόπτει αντιτείνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών.

Η Σοφία Βούλτεψη συνέχισε τις με τον κύριο Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι στην επόμενη διακοπή θα πάψει να μετέχει. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», είπε απαντώντας στους δημοσιογράφους που χαρακτήρισαν τον διάλογο «ζωντανό».

Το νέο σχόλιο της Σοδίας Βούλτεψη τον έκανε τελικά να αποχωρίσει. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο» του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.



