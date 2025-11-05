Μενού

«Επιτέλους μια καθαρόαιμη κωμωδία»: Χαμός στο X με Χαραλαμπούδη και Τσουβέλα στο «Τότε Και Τώρα»

Αποθέωθηκε στο X η νέα κωμική σειρά «Τότε Και Τώρα» με τον Τσουβέλα και τη Χαραλαμπούδη.

Τότε και Τώρα
Τότε και Τώρα | Γραφείο Τυπου ΣΚΑΪ
Χαμός επικράτησε στην πλατφόρμα του X λίγη μόλις ώρα αφού ξεκίνησε η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ «Τότε Και Τώρα», με πρωταγωνιστές τους απολαυστικούς Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα.

 Το αγαπημένο δίδυμο ενώνει τις δυνάμεις του και υποδύεται δύο διαφορετικά ζευγάρια, ένα του παρελθόντος και ένα του παρόντος. Μέσα από κείμενο γεμάτο χιούμορ -όπως άλλωστε μας έχουν συνηθίσει-, οι πρωταγωνιστές μας παρουσιάζουν καθημερινές ιστορίες χωρισμένες σε αυτοτελή επεισόδια.

Από το τότε, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να υποδύεται τη Σούλα και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον Τάκη, στο τώρα, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο.

Η πρεμιέρα ξεκίνησε με την ιστορία της αγοράς αυτοκινήτου, με τα σχόλια στην πλατφόρμα του X να έχουν πάρει ήδη «φωτιά». Εκατοντάδες χρήστες ξεκίνησαν ήδη, λίγη ώρα αφού έχει ξεκινήσει το επεισόδιο να μοιράζονται τις αγαπημένες τους ατάκες μέχρι στιγμής.

 

Άλλοι, δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για την καινούργια κωμική σειρά, με μια χρήστη να δηλώνει πως είναι η πρώτη φορά που έκατσε να δει τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια. Άλλος χρήστης, δήλωσε: «Κέντησαν! Επιτέλους μια καθαρόαιμη κωμωδία».

 
«Βροχή» έπεσαν και τα tweets, στα οποία οι χρήστες μοιράζονταν την αγάπη και τον θαυμασμό τους για τους δύο πολυαγαπημένους πρωταγωνιστές, αναφερόμενοι τόσο στο ταλέντο τους όσο και στη χημεία τους.
 
 

