«Επιτέλους μια καθαρόαιμη κωμωδία»: Χαμός στο X με Χαραλαμπούδη και Τσουβέλα στο «Τότε Και Τώρα»

Χαμός επικράτησε στην πλατφόρμα του X λίγη μόλις ώρα αφού ξεκίνησε η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ «Τότε Και Τώρα», με πρωταγωνιστές τους απολαυστικούς Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα.
Το αγαπημένο δίδυμο ενώνει τις δυνάμεις του και υποδύεται δύο διαφορετικά ζευγάρια, ένα του παρελθόντος και ένα του παρόντος. Μέσα από κείμενο γεμάτο χιούμορ -όπως άλλωστε μας έχουν συνηθίσει-, οι πρωταγωνιστές μας παρουσιάζουν καθημερινές ιστορίες χωρισμένες σε αυτοτελή επεισόδια.
Από το τότε, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να υποδύεται τη Σούλα και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον Τάκη, στο τώρα, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο.
Η πρεμιέρα ξεκίνησε με την ιστορία της αγοράς αυτοκινήτου, με τα σχόλια στην πλατφόρμα του X να έχουν πάρει ήδη «φωτιά». Εκατοντάδες χρήστες ξεκίνησαν ήδη, λίγη ώρα αφού έχει ξεκινήσει το επεισόδιο να μοιράζονται τις αγαπημένες τους ατάκες μέχρι στιγμής.
Άλλοι, δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για την καινούργια κωμική σειρά, με μια χρήστη να δηλώνει πως είναι η πρώτη φορά που έκατσε να δει τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια. Άλλος χρήστης, δήλωσε: «Κέντησαν! Επιτέλους μια καθαρόαιμη κωμωδία».
