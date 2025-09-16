Έρικ Ντέιν: Η απουσία της τελυταίας στιγμής από τα Emmys και η μάχη του με τη νόσο του «Στίβεν Χόκινγκ»

Η λαμπερή τελετή των Emmys 2025 έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (στις 03:00 ώρα Ελλάδος) και το ενδιαφέρον μας στράφηκε σε όσους έδωσαν το «παρών». Στο προσκήνιο βέβαια ήρθε και ο πολυαγαπημένος ηθοποιός Έρικ Ντέιν (Eric Dane) για τον ακριβώς αντίθετο λόγο με τους χρήστες του διαδικτύου να απορρούν: Πού ήταν ο Ντέιν στα βραβεία;

Ο ηθοποιός ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη σκηνή για έναν φόρο τιμής στο «Grey’s Anatomy», την σειρά που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Jesse Williams, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του ιατρικού δράματος με την Shonda Rhimes.

Ωστόσο, ο 52χρονος Ντέιν, ο οποίος αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι είχε διαγνωστεί με ALS, έχασε την εμφάνιση στα βραβεία.

Υπενθυμίζεται ότι, το ALS, γνωστό ως η νόσος του κινητικού νευρώνα - κοινώς του του Στίβεν Χόκινγκ - είναι μια σοβαρή, προοδευτική και νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, ατροφία και τελικά παράλυση και δυσκολία στην ομιλία και τις αναπνοές.

Ο παραγωγός των βραβείων Emmy, Τζέσι Κόλινς, δήλωσε στο Variety σε άρθρο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα: «Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες», αναφερόμενος στην απουσία του Ντέιν.

Η ανακοίνωση της υγείας του Ντέιν, εν τω μεταξύ, ήρθε εβδομάδες αφότου ματαίωσε τα σχέδιά του να χωρίσει με τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, την οποία παντρεύτηκε το 2004.

Ο Ντέιν έδωσε την πρώτη του συνέντευξη από τη διάγνωσή του τον Ιούνιο στο «Good Morning America».

Είπε στην δημοσιογράφο ότι έχει μόνο «ένα λειτουργικό χέρι».

«Η αριστερή μου πλευρά λειτουργεί, η δεξιά μου έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί», εξήγησε ο Ντέιν. «[Το αριστερό μου χέρι] κουράζεται. Νιώθω ότι ίσως σε μερικούς μήνες ακόμα δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι θλιβερό».