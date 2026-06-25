«Έτερος εγώ»: Η σειρά του Τσαφούλια επιστρέφει στις οθόνες μας - Πότε θα τη δούμε και ποιο κανάλι

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου του Σωτήρη Τσαφούλια «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται στον ΑΝΤ1 από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 23:00 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Η σειρά «Έτερος Εγώ», που βασίζεται στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία από την οποία αντλεί τη θεματική και το αφηγηματικό της υπόβαθρο, αναπτύσσεται σε 3 κύκλους των 8 επεισοδίων ο καθένας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα τόσο μεταξύ τους όσο και με την αρχική κινηματογραφική ιστορία.

Ο 1ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» εισάγει τους βασικούς χαρακτήρες και το σκοτεινό αφηγηματικό πλαίσιο.

Ο 2ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», εμβαθύνει στις ψυχολογικές και ηθικές συγκρούσεις των ηρώων.

Ο 3ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», ολοκληρώνει την ιστορία με μία κορύφωση που συνδυάζει στοιχεία δικαιοσύνης και εκδίκησης.

Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

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Η υπόθεση

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης, καλείται να συνδράμει σε μια σύνθετη αστυνομική έρευνα γύρω από μια σειρά δολοφονιών που φέρουν ένα ανησυχητικά προσεκτικά δομημένο μοτίβο.

Τα εγκλήματα αυτά δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένες πράξεις βίας, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, σκοτεινό πλαίσιο νοημάτων, όπου η φιλοσοφία, η μαθηματική ακρίβεια και η έννοια της «δικαιοσύνης» συνυπάρχουν με τρόπο ανατριχιαστικό. Καθώς ο Λαΐνης προσεγγίζει τον τρόπο σκέψης του δράστη, η έρευνα μετατρέπεται σταδιακά σε μια βαθιά προσωπική διαδρομή.

Τα όρια ανάμεσα στην παρατήρηση και τη συμμετοχή αρχίζουν να θολώνουν, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο όχι μόνο με την πολυπλοκότητα του εγκλήματος, αλλά και με τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης.

Με έντονη κινηματογραφική ταυτότητα και καθηλωτική αφήγηση, το «Έτερος Εγώ» χαρακτηρίζεται από δυνατή δραματουργία, περίπλοκη πλοκή και έντονα ψυχολογικά στοιχεία και επαναπροσδιορίζει το ελληνικό αστυνομικό δράμα, προσφέροντας μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της κλασικής τηλεοπτικής αφήγησης.

Όσα θα δούμε την εβδομάδα 6-9 Ιουλίου στις 23:00

Έτερος Εγώ – Κ1 «Χαμένες Ψυχές»

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ1 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1: Μια βάναυση δολοφονία θορυβεί τις αστυνομικές αρχές. Κι ενώ από τις έρευνες προκύπτουν αντιφάσεις, ο εκκεντρικός καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης επιστρατεύεται για να ρίξει φως στο μυστήριο.

Μια βάναυση δολοφονία θορυβεί τις αστυνομικές αρχές. Κι ενώ από τις έρευνες προκύπτουν αντιφάσεις, ο εκκεντρικός καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης επιστρατεύεται για να ρίξει φως στο μυστήριο. ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ1 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2: Μια γυναίκα βρίσκεται νεκρή. Η εξακρίβωση των στοιχείων της ρίχνει φως στην ταυτότητά της, μα το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες και τα κίνητρα του θανάτου της παραμένει. Μια μάρτυρας ίσως δώσει απαντήσεις...

Μια γυναίκα βρίσκεται νεκρή. Η εξακρίβωση των στοιχείων της ρίχνει φως στην ταυτότητά της, μα το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες και τα κίνητρα του θανάτου της παραμένει. Μια μάρτυρας ίσως δώσει απαντήσεις... ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ1 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3: Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται γεννώντας περισσότερες απορίες στις αστυνομικές αρχές, που συνεχίζουν τις ανακρίσεις. Για τον Δημήτρη Λαΐνη, όμως, οι απαντήσεις φαίνεται να κρύβονται στους Άθλους του Θησέα.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται γεννώντας περισσότερες απορίες στις αστυνομικές αρχές, που συνεχίζουν τις ανακρίσεις. Για τον Δημήτρη Λαΐνη, όμως, οι απαντήσεις φαίνεται να κρύβονται στους Άθλους του Θησέα. ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ1 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4: Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ο Δημήτρης Λαΐνης προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο αναζητώντας απαντήσεις στους Άθλους του Θησέα. Οι εξελίξεις, όμως, τον προλαβαίνουν. Ένας ακόμη άθλος 'διαγράφεται'...

Συντελεστές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σωτήρης Τσαφούλιας

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου

ΠΑΙΖΟΥΝ: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, κ.ά.