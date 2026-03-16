Τσαφούλιας: «Το άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα δεν είναι επιχείρημα - Δεν έχω κάνει ακόμα το αριστούργημά μου»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Κυριακής (15/03) και μίλησε για την πορεία του στον κινηματογράφο, την κριτική που έχει δεχτεί, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σκληρή κριτική που δέχτηκε στην πρώτη του ταινία, τονίζοντας πως τότε δυσκολεύτηκε να κατανοήσει την ένταση των αντιδράσεων. Όπως είπε, πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τις κριτικές, προσπαθώντας να αντλεί πληροφορίες για τον τρόπο σκέψης του εκάστοτε κριτικού. «Δεν υπάρχει καλή και κακή κριτική, υπάρχει κριτική», σημείωσε, εξηγώντας πως άλλο είναι η ουσιαστική αξιολόγηση μιας δουλειάς και άλλο η προσωπική επίθεση.

Μιλώντας για τη δουλειά του, ο δημιουργός των σειρών Έτερος Εγώ και 17 Κλωστές παραδέχθηκε πως είναι ιδιαίτερα απαιτητικός στα γυρίσματα. «Θυμώνω στα γυρίσματα, είμαι στραβόξυλο, αλλά αυτή τη στριμάδα τη λούζονται κυρίως οι κοντινοί μου άνθρωποι και όχι οι ηθοποιοί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τον στενοχωρεί όταν ένα έργο αποδίδεται αποκλειστικά στο όνομά του, καθώς πρόκειται πάντα για αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι θεωρεί πως δεν έχει δημιουργήσει ακόμη το «αριστούργημά» του. Αν έπρεπε να επιλέξει ένα από τα έργα του, θα δίσταζε – όπως είπε – ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του Έτερος Εγώ, με τίτλο «Κάθαρση», και στη σειρά 17 Κλωστές, με την οποία τελικά αισθάνεται πιο κοντά.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι το σενάριο του Έτερος Εγώ πέρασε από 21 διαφορετικές διορθώσεις πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, επισημαίνοντας πως η τελική εκδοχή παρέμεινε πολύ κοντά στην αρχική ιδέα.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε και για την οικογένειά του, καθώς είναι πατέρας δύο παιδιών και διατηρεί μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου. Αναφερόμενος στις κόρες του, αποκάλυψε τη συμβουλή που τους δίνει συχνά: «Η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται».

Παράλληλα τόνισε ότι προτιμά να ρισκάρει την εικόνα του παρά την αλήθεια του, επισημαίνοντας πως εκφράζει πάντα ανοιχτά τις απόψεις του, ακόμη κι αν προκαλούν αντιδράσεις.

Ο σκηνοθέτης γεννήθηκε το 1975 στον Πειραιάς. Σπούδασε Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυτικό Δίκαιο, ενώ για κάποια χρόνια ασχολήθηκε με επιχειρήσεις πριν στραφεί τελικά στον κινηματογράφο, τονίζοντας ότι είναι αυτοδίδακτος στη σκηνοθεσία.