Έτοιμη η ταινία για τη ζωή του Καποδίστρια: Ποιοι παίζουν, πότε κάνει πρεμιέρα

Η ζωή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια γίνεται ταινία με την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου Γιάννη Σμαραγδή τόσο στο σενάριο όσο και στη σκηνοθεσία. Τα γυρίσματα της πολυδάπανης παραγωγής υψηλών προδιαγραφών έχουν ολοκληρωθεί.

Πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία).

Το καστ απαρτίζουν οι: Αντώνης Μυριαγκός (Καποδίστριας), Φίνμπαρ Λιντς (Μέτερνιχ), Τάσος Χαλκιάς (Πρωθυπουργός Σπηλιάδης), Μάξιμος Μουμούρης (Κολοκοτρώνης), Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος), Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα), Δημήτρης Γεωργιάδης (Τσάρος Αλέξανδρος), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Καίτη Ιμπροχώρη (Charlotte de Sor), Παύλος Κοντογιαννίδης (Κουντουριώτης), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης), Νίκος Κορδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Δημήτρης Δανίκας (Κανάρης).

Η ταινία για τη ζωή του Καποδίστρια

Η ταινία διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Σύμφωνα με το σενάριο ο πρώτος κυβερνήτης υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με ισχυρές δυνάμεις απαρνούμενος πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει την διακυβέρνηση. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται την μοίρα του υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.