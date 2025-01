Eurovision 2025: Παπαρίζου και Ρουβάς τραγούδησαν και εντυπωσίασαν στην έναρξη του Εθνικού Τελικού

Με μια εντυπωσιακή έναρξη ξεκίνησε ο αποψινός Εθνικός Τελικός για τη Eurovision 2025 με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.

Με οδηγό τον Φωκά Ευαγγελινό, οι δύο σταρ έκαναν ένα ταξίδι στον χρόνο και είδαν μαζί με το κοινό αποσπάσματα από τις φορές που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή της Eurovision: Die For You, Shake It, My Number One, This Is Our Night, αλλά και αποσπάσματα από τη Eurovision 2006 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στη συνέχεια η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκαν στη σκηνή του Christmas Theatre όπου πραγματοποιείται απόψε (30/1) ο Εθνικός Τελικός και τραγούδησαν. συνοδευόμενοι από την ορχήστρα και τα μέλη χορωδίας της ΕΡΤ δύο συν ένα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στον μουσικό διαγωνισμό για διαφορετικούς λόγους.

Ο λόγος για το Waterloo των ABBA, το Hold me Now του Τζόνι Λόγκαν, αλλά και το «Λίγο Κρασί, λίγο Θάλασσα και το Αγόρι μου» της Μαρινέλλας, το οποίο μπορεί στη Eurovision να μην είχε την τύχη των δύο πρώτων, αλλά είναι η πρώτη ελληνική συμμετοχή στα χρονικά της Eurovision πριν από 51 ακριβώς χρόνια.

Οι δύο σταρ κέρδισαν από τα πρώτα λεπτά το κοινό εάν κρίνουμε από τα tweets που έπεσαν "βροχή".

Μάλιστα, δεν δίστασαν να αυτοσαρκαστούν και για μερικά «χαριτωμένα» σαρδάμ που τους ξέφυγαν.

Πείτε μου όμως, υπάρχει μεγαλύτερος σταρ, πιο λαμπερός και πιο ωραίος άντρας από το Ρουβά; Σαν το καλό κρασί. Όσο μεγαλώνει τόσο πιο ωραίος μου φαίνεται. #eurovisiongr

Όπως τους βλέπετε..., φύγαμε για Βασιλεία...!! 🤍

Όπως τους βλέπετε..., φύγαμε για Βασιλεία...!! 🤍

Η βραδιά τελείωσε... άντε καληνύχτα και "Καλή επιτυχία Ελλάδα!"#EurovisionGR

Πολύ ωραίο δίδυμο η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς🤌

Πολύ ωραίο δίδυμο η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς🤌

Ωραία έναρξη 👏 #eurovisiongr

Υπέροχα λαμπερά πλάσματα!!!!! Έλενα & Σάκης 💙❤️

Υπέροχα λαμπερά πλάσματα!!!!! Έλενα & Σάκης 💙❤️

Δε ξερω πως θα τα πάνε στη παρουσίαση της βραδιάς, σιγουρα φώτισαν τη βραδιά μας 💯🎉🍾🥂#eurovisiongr

Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε διαγωνίζονται 12 τραγούδια, τα οποία θα παρουσιαστούν - ύστερα από κλήρωση - στη σκηνή με την ακόλουθη σειρά:

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»