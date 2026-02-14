Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Κυριακής - Οι 14 «εκλεκτοί» για το ένα εισιτήριο

Αύριο, Κυριακή (15/02), είναι ο μεγάλος τελικός του Sing For Greece 2026 στη ΕΡΤ για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

O χθεσινός, δεύτερος, ημιτελικός, ανέδειξε τα άλλα επτά - μετά τα πρώτα - τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον τελικό για το ένα και μόνο εισιτήριο για τη φετινή Eurovision.

Οι καλλιτέχνες (με τα τραγούδια φυσικά) που θα εμφανιστούν αύριο επί σκηνής για το Sing For Greece είναι οι:

«Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Από τον τελικό της Τετάρτης (11/02) είχαν προκριθεί τα εξής:

«The Other Side» - Alexandra Sieti «Ferto» - Akylas «Paréa» - Evangelia «Χάνομαι» - Marseaux «Άλμα» - Rosanna Mailan «Europa» - STEFI «YOU & I» - STYLIANOS

Σημειώνεται πως στους ημιτελικούς, την επιλογή είναι αποκλειστικά το κοινό, ενώ την Κυριακή τον λόγο θα πάρουν και δύο κριτικές επιτροπές.

Το νικητήριο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας, θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%) κριτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.