Eurovision 2026: Οι εκπρόσωποι της φαβορί για νίκη Φινλανδίας χόρεψαν το Ferto μαζί με τον Akyla

H προώθηση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 συνεχίζεται δυναμικά, με τον Akyla να «ταξιδεύει» το «Ferto» και το μήνυμα του τραγουδιού στη Νορβηγία και στη Φινλανδία.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ο Akylas ερμήνευσε το «Ferto» στο Nordic Eurovision Party, στο Όσλο, ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες fans που παρακολούθησαν το show.

Εντυπωσιακό ήταν το κλείσιμο της εμφάνισης, με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας να τραγουδά a cappella το ρεφρέν του «Ferto» μαζί με το κοινό.

Κατά την παραμονή του στο Όσλο, ο Akylas συναντήθηκε με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της πόλης, ενώ έδωσε συνεντεύξεις σε δεκάδες ΜΜΕ, μιλώντας για το μήνυμα του «Ferto».

Ο Akylas συναντήθηκε και με τους Έλληνες της Φινλανδίας. Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία.

Η επίσκεψη στο Ελσίνκι έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision 2026, Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

Οι καλλιτέχνες της φετινής Eurovision αντάλλαξαν δώρα και ευχές για καλή επιτυχία στον Διαγωνισμό και μοιράστηκαν σκέψεις για την εμφάνισή τους στη σκηνή της Βιέννης.

Το ταξίδι του Akyla στη Φινλανδία συμπληρώθηκε με πολλές συνεντεύξεις σε ΜΜΕ της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle.

Επόμενος σταθμός της εκστρατείας προώθησης της ελληνικής συμμετοχής είναι η Κύπρος.