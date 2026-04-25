Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε η πρόβα με αναπληρωτή του Akyla - «Θα δώσω το 200% του εαυτού μου»

Ολοκληρώθηκαν χθες, Παρασκευή (24/4) με επιτυχία οι stand-in rehearsals των 35 χωρών που συμμετέχουν φέτος στη Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, με την Ελλάδα και τον Akyla να στοχεύει να ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη.

To βίντεο με το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα, όπως είναι γνωστό, έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισημάνει στους διοργανωτές τις απαραίτητες διορθώσεις που θα κρίνει πως πρέπει να γίνουν.

Οι stand-in rehearsals (δοκιμές με αναπληρωτές) είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια προετοιμασίας της Eurovision, που λαμβάνει χώρα λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη των προβών των καλλιτεχνών. Σε αυτές, τοπικοί καλλιτέχνες και χορευτές από τη διοργανώτρια χώρα φορούν παρόμοια ρούχα και εκτελούν την χορογραφία του εκάστοτε διαγωνιζόμενου ώστε το τεχνικό στήσιμο να μην ξεκινήσει από το μηδέν όταν φτάσουν όλες οι χώρες στο στάδιο.

Οι χώρες, από πλευράς τους στέλνουν εκ των προτέρων ένα «live-on-tape» βίντεο ή οδηγίες σκηνοθεσίας, τις οποίες οι stand-ins ακολουθούν πιστά. Συχνά, τα βίντεο από αυτές τις δοκιμές αποστέλλονται πίσω στις αποστολές για να γίνουν οι τελευταίες διορθώσεις.

«Στη σκηνή θα δείτε κάτι πολύ δημιουργικό, θεατρικό και αστείο, αρκετά χιουμοριστικό θα έλεγα. […] Ελπίζω πραγματικά να εμπνεύσω και να βοηθήσω όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου και ότι πραγματικά όλα είναι δυνατά», υπογράμμισε ο Akylas στο Eurovision Press Day της ΕΡΤ.

«Μου προκαλεί άγχος και πανικό το να σκέφτομαι το τι θα θεωρηθεί αποτυχία. Το να θεωρηθεί αποτυχία το να είμαστε, ας πούμε, στην πεντάδα, είναι κρίμα. Θα δώσω το 200% του εαυτού μου για να βγει αυτό όσο καλύτερα γίνεται, αλλά από κει και πέρα, η νίκη δεν είναι απαραίτητα μόνο πάνω μου, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες», εξομολογήθηκε ο νεαρός τραγουδιστής.

Οι πρώτες πρόβες στο Wiener Stadthalle είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν το Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Οι καλλιτέχνες του πρώτου ημιτελικού, όπως η Ελλάδα, θα ανέβουν πρώτοι στη σκηνή για τις αρχικές τους δοκιμές.

