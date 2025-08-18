Μενού

Exathlon: Αναχώρησαν σήμερα Γιώργος Καράβας και παίκτες - «Το περίμενα πώς και πώς»

Αναχώρησαν σήμερα για τον Άγιο Δομίνικο οι παίκτες του Exathlon του ΣΚΑΪ και ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας. Τι δήλωσε ο τελευταίος.

Γιώργος Καράβας
Γιώργος Καράβας | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Το Exathlon έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ και σήμερα Δευτέρα (18/8) ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας και οι παίκτες που θα συμμετέχουν αναχώρησαν για τον Άγιο Δομίνικο όπου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου reality του ΣΚΑΪ.

Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» στο αεροδρόμιο παίκτες, γνώριμους στο κοινό, οι οποίοι έχουν λάβει συμμετοχή σε προηγούμενους κύκλους του Survivor και ξεχώρισαν στους στίβους μάχης.

Μεταξύ αυτών ήταν οι «νικητές» Στάθης Σχίζας και Ντάνιελ Νούρκα, αλλά και οι Φάνης Μπολέτσης, Άρης Σοϊλέδης, Γιώργος Γκιουλέκας, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Γιωρίκας Πιλίδης, Γιώργος Κόρομι, Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, Εύη Σαλταφερίδου, Στέλλα Ανδρεάδου, Μαίρη Πετεινάρη, Βίκυ Πετεινάρη, Δώρα Νικολή, Ιωάννα Τζαβέλλα. 

Exathlon Μαίρη Πετεινάρη Βίκυ Πετεινάρη Δώρα Νικολή Στεφανία Γκλάρα
Exathlon: Μαίρη Πετεινάρη - Βίκυ Πετεινάρη - Δώρα Νικολή - Στεφανία Γκλάρα | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Exathlon Φάνης Μπολέτσης Ιωάννα Τζαβέλλα Γιώργος Γκιουλέκας
Exathlon: Φάνης Μπολέτσης - Ιωάννα Τζαβέλλα - Γιώργος Γκιουλέκας | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Exathlon Γιωρίκας Πιλίδης
Exathlon: Γιωρίκας Πιλίδης | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Exathlon Στέλλα Ανδρεάδου Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα
Exathlon: Στέλλα Ανδρεάδου - Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Exathlon Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης Ντάνιελ Νούρκα
Exathlon: Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης - Ντάνιελ Νούρκα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Από πλευράς του ο Γιώργος Καράβας δήλωσε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»:

«Πανέτοιμος, το περίμενα πώς και πώς. Δημιουργικό άγχος πάντα υπάρχει, αλλά υπάρχει και τόσος ενθουσιασμός, τόση χαρά και ανυπομονησία που όλα τα άλλα δεν έχουν καμία ουσία.

Μόνο θετικά συναισθήματα έχω, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι, το οποίο το ήθελα και έγινε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.

Το Exathlon είναι ξεκάθαρα αθλητικό. Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ συναρπαστικό».

