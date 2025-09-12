Το Exathlon μεταφέρεται λόγω του αγώνα Ελλάδας - Τουρκίας: Τι ώρα θα προβληθεί απόψε

Με την αγωνία για τον αποψινό (12/9) αγώνα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία να έχει χτυπήσει «κόκκινο», ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να μεταφέρει το Exathlon πιο αργά στη late night ζώνη του για να το προστατέψει και να μην καταποντιστεί στους πίνακες τηλεθέασης.

Έτσι, για απόψε Παρασκευή (12/9) το Exathlon θα προβληθεί στις 23.00 - και όχι στις 21.00 - με τις δύο ομάδες να ρίχνονται στον στίβο μάχης τόσο για τον Αγώνα Σπιτιού όσο και τον Αγώνα Ασφαλείας.

Οι Πορτοκαλί κυριάρχησαν στον πρώτο Αγώνα Ασφαλείας, παρά τα πλεονεκτήματα που είχαν εξασφαλίσει οι Μπλε. Μία πιθανή επανάληψη της νίκη τους θα κλειδώσει πως η αποχώρηση θα είναι γυναίκα.

Η στρατηγική για τα ματσαρίσματα και τη χρήση του πλεονεκτήματος οδήγησε σε αντιπαράθεση τον Άρη Σοϊλέδη και την Καρολίνα Καλύβα. Μετά την ήττα των Μπλε, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε στο camp. Η διάσπαση στο εσωτερικό της ομάδας είναι πλέον ορατή σε όλους και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή της.

Ο αποψινός Αγώνας Σπιτιού θα κρίνει εάν οι Πορτοκαλί θα κρατήσουν τη βίλα ή αν θα επιστρέψουν σε αυτήν οι Μπλε.

Μία αδιαθεσία της Ιωάννας Τζαβέλα την ώρα της αναμέτρησης αλλά και η επιμονή των Μπλε να τη ματσάρουν ανοίγει μία νέα διαμάχη, αυτή τη φορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ένταση μεταξύ Πορτοκαλί και Μπλε συνεχίζεται και στον Αγώνα Ασφαλείας. Κινήθηκαν όντως εκτός fair play οι Μπλε ή οι Πορτοκαλί βρήκαν την τέλεια αφορμή για να τους… δικάσουν;

