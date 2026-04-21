Φαίη Σκορδά: Η επική γκάφα της στον αέρα - Νόμιζε ότι έπεσε κάτω ο καλεσμένος της

Η Φαίη Σκορδά παρανόησε τα λόγια του αρχισυντάκτη και νόμιζε ότι ο καλεσμένος της, που θα συνδεόταν με το πλατό, είχε κάποιο ατύχημα.

Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά
Μια επική στιγμή έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά παρανόησε τα λόγια του αρχισυντάκτη και νόμιζε ότι ο καλεσμένος της είχε κάποιο ατύχημα.

Καθώς η παρουσιάστρια προσφωνούσε τον Ανδρέα Φουστάνο, ο οποίος θα εμφανιζόταν στην εκπομπή του MEGA μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ξαφνικά άλλαξε η έκφραση του προσώπου της όταν άκουσε από το ακουστικό ότι «έπεσε».

«Τι; Έπεσε; Έπεσε κανονικά;» είπε η παρουσιάστρια έντρομη, προτού συνειδητοποιήσει ότι αναφερόταν στην γραμμή του τηλεφώνου και όχι στον κ. Φουστάνο. Φυσικά όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε γέλια ενώ η Φαίη Σκορδά συνέχισε λέγοντας: «Ακούω ένα έπεσε, λέω πάει έπεσε ο άνθρωπος».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στη συνέχεια είπε την επική ατάκα: «Fa(y)ke news».

 

