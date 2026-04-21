Φαίη Σκορδά: Η επική γκάφα της στον αέρα - Νόμιζε ότι έπεσε κάτω ο καλεσμένος της

Μια επική στιγμή έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά παρανόησε τα λόγια του αρχισυντάκτη και νόμιζε ότι ο καλεσμένος της είχε κάποιο ατύχημα.
Καθώς η παρουσιάστρια προσφωνούσε τον Ανδρέα Φουστάνο, ο οποίος θα εμφανιζόταν στην εκπομπή του MEGA μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ξαφνικά άλλαξε η έκφραση του προσώπου της όταν άκουσε από το ακουστικό ότι «έπεσε».
«Τι; Έπεσε; Έπεσε κανονικά;» είπε η παρουσιάστρια έντρομη, προτού συνειδητοποιήσει ότι αναφερόταν στην γραμμή του τηλεφώνου και όχι στον κ. Φουστάνο. Φυσικά όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε γέλια ενώ η Φαίη Σκορδά συνέχισε λέγοντας: «Ακούω ένα έπεσε, λέω πάει έπεσε ο άνθρωπος».
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στη συνέχεια είπε την επική ατάκα: «Fa(y)ke news».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.