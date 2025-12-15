Fast & Furious: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα κάνει guest εμφάνιση στο φινάλε της σειράς

Μια απρόσμενη έκπληξη ενδέχεται να περιλαμβάνεται στο φινάλε της κινηματογραφικής σειράς «Fast & Furious», καθώς φημολογείται ότι πρόκειται να συμμετέχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου αθλητισμού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, ο Βιν Ντίζελ, βασικός πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise, έχει συμπεριλάβει στο σενάριο μια σύντομη εμφάνιση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, κάτοχος πέντε Χρυσών Μπαλών, είναι πιθανό να περάσει από το κινηματογραφικό σύμπαν της επιτυχημένης σειράς.

Ο Ντίζελ άλλωστε έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να εντάξει στο «Fast & Furious» τόσο μεγάλους αστέρες της δράσης όσο και διεθνείς προσωπικότητες με παγκόσμια απήχηση, αξιοποιώντας τις προσωπικές του σχέσεις και δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε νέο κεφάλαιο της σειράς.