Σαν σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, παίχτηκε στις ΗΠΑ το πρώτο επεισόδιο της σειράς, τα «Φιλαράκια» που εξελίχθηκαν σε ένα από τα πλέον επιτυχημένα sitcoms όλων των εποχών με έξι άγνωστους τότε νεαρούς ηθοποιούς, οι οποίοι λίγα χρόνια αργότερα ήταν οι πλέον ακριβοπληρωμένοι της αμερικανικής τηλεόρασης.

Το πρώτο επεισόδιο το παρακολούθησαν 21,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για νέα σειρά και κέρδισε την 15η θέση στην κατάταξη με τις πρεμιέρες της σεζόν 1994-1995.

Η τηλεθέαση άρχισε να απογειώνεται ειδικά από το 11ο επεισόδιο και μετά με αποτέλεσμα να παρακολουθήσουν το φινάλε της πρώτης σεζόν περισσότεροι από 31 εκατομμύρια τηλεθεατές και τα «Φιλαράκια» να είναι η 8η δημοφιλέστερη σειρά της σεζόν από πλευράς τηλεθέασης.

Από κει και πέρα η πορεία της σειράς ήταν ανοδική, όπως και οι μισθοί των έξι πρωταγωνιστών. Στην πρώτη σεζόν φέρονται να έπαιρναν 40.000 δολάρια ανά επεισόδιο, αλλά το κασέ τους εκτοξεύτηκε με την πάροδο των χρόνων καταλήγοντας να παίρνουν ένα εκατομμύριο ανά επεισόδιο στις δύο τελευταίες σεζόν.

Το μυστικό της επιτυχίας ήταν ότι οι έξι πρωταγωνιστές αντί να «φαγωθούν» μεταξύ τους - όπως συμβαίνει σε πολλές σειρές με περισσότερους από έναν κεντρικούς πρωταγωνιστές - και να διεκδικεί ο καθένας την υψηλότερη αμοιβή για τον εαυτό του, οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ Λε Μπλανκ και Μάθιου Πέρι λειτουργούσαν σαν μονάδα και διεκδικούσαν τον ίδιο μισθό και οι έξι.

Στην Ελλάδα τα «Φιλαράκια» έκαναν πρεμιέρα, έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1995 στο Star και με τις πρώτες σεζόν να προβάλλονται στην prime time ζώνη του σταθμού, ενώ οι τελευταίες τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα είχαν αρχίσει και οι επαναλήψεις, οι οποίες έχουν κερδίσει εδώ και είκοσι χρόνια μια μόνιμη θέση, με διπλό επεισόδιο στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου α λα Κωνσταντίνου και Ελένης με τη σειρά να παίζει ξανά και ξανά και να είναι πλέον η πιο πολυπαιγμένη αμερικανική σειρά στην ελληνική τηλεόραση.

Ο αρχικός τίτλος και γιατί κατέληξαν στα «Φιλαράκια»

Οι δημιουργοί Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στα Φιλαράκια τον Νοέμβριο του 1993 με τον αρχικό τίτλο της σειράς να είναι «Insomnia Cafe». Ωστόσο, αυτός στη συνέχεια άλλαξε σε «Six of One» και σε «Friends Like Us» προτού τον κόψουν και κρατήσουν μόνο το «Friends», δηλαδή «Φιλαράκια» όπως ονομάστηκε η σειρά στην Ελλάδα.

Η κεντρική ιδέα ήταν να δείξουν τις ζωές έξι νεαρών ανθρώπων στα 20 τους που ζουν στο Μανχάταν με τους δημιουργούς να αντλούν έμπνευση από τις δικές τους ζωές όταν είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο και ζούσαν στη Νέα Υόρκη, θεωρώντας πως είναι μια περίοδος της ζωής του ανθρώπου που όλοι μπορούν να ταυτιστούν.

Κατέθεσαν την ιδέα στο NBC τον Δεκέμβριο του 1993, το οποίο εκείνη την περίοδο ήθελε να εντάξει στο πρόγραμμά του μια σειρά με πρωταγωνιστές μια παρέα νεαρών ατόμων, είχαν ήδη απορρίψει μια άλλη σειρά, αλλά όταν είδαν το σενάριο για τα «Φιλαράκια», ενθουσιάστηκαν και έδωσαν το πράσινο φως για να γυριστεί ο πιλότος.

Μάλιστα, στη συμφωνία προβλέπονταν ρήτρες από πλευράς NBC ακόμα και αν δε γυριζόταν ο πιλότος. Οι δημιουργοί έγραψαν τον πιλότο μέσα σε τρεις ημέρες, αυτός άρεσε στο NBC και έτσι κλείστηκε η συμφωνία για τη σειρά.

Σε εκείνη τη φάση ο τίτλος ήταν το Friends Like Us, αλλά επειδή θύμιζε τον τίτλο ενός sitcom του αντίπαλου ABC, These Friends of Mine, τον έκαναν σκέτο Friends.

Η σκηνή με το συντριβάνι στους τίτλους έναρξης

Οι τίτλοι έναρξης έχουν γράψει τη δική τους ιστορία αφού τους αναγνωρίζει κάποιος ακόμα και αν δεν έχει δει τη σειρά τόσο χάρη στο I'll Be There For You όσο και χάρη στη σκηνή με το συντριβάνι, η οποία έπαιξε ολόκληρη μόνο στον πιλότο.

Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι οι δημιουργοί, βλέποντάς την εκ των υστέρων, έκριναν πως οι έξι πρωταγωνιστές έβγαζαν μία συμπεριφορά «δεν θέλετε να μπλέξετε μαζί μας» και φοβούμενοι ότι το κοινό θα ξενερώσει και θα γυρίσει την πλάτη του στη σειρά, αποφάσισαν να κρατήσουν ορισμένα πλάνα από τον κάθε ηθοποιό και να τα μπλέξουν με σκηνές τους από τα επεισόδια της σειράς, ώστε να βγει ένα πιο παρεΐστικο κλίμα.

Όσο δε για τους πρωταγωνιστές, η Κούντροου και η Κοξ έχουν δηλώσει πως το γύρισμα της σκηνής στο συντριβάνι ήταν για όλους η χειρότερή τους εμπειρία στη σειρά επειδή έγιναν αργά τη νύχτα, κράτησαν πολλές ώρες, έκανε κρύο και άντεξαν μόνο χάρη στο χιούμορ του Πέρι που θύμιζε Τσάντλερ και τους έδινε δύναμη να αντέξουν.

Έτσι, δεν μας προκαλεί εντύπωση που όταν στην έκτη σεζόν οι παραγωγοί τους ζήτησαν να την ξαναγυρίσουν τη σκηνή με αφορμή το διπλό επεισόδιο «The One That Could Have Been» που θα έδειχνε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε ένα εναλλακτικό σύμπαν εάν ο Ρος και η Κάρολ δεν είχαν χωρίσει.

Οι ηθοποιοί το δέχτηκαν μεν, αλλά τους έβγαλαν την ψυχή αφού η σειρά ήταν στο peak της, εκείνοι είχαν γίνει μεγάλοι σταρ και είχαν πολλές απαιτήσεις.