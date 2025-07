Game Over: Το Netlix με μονόλεπτο βίντεο ανακοίνωσε το τέλος του Squid Game

Με ένα βίντεο ενός λεπτού και με τίτλο «Goodbye», το Netflix ανακοίβωσε το τέλος του πετυχημένου Squid Game, αμέσως μετά το μεγάλο φινάλε του τρίτου κύκλου!

Το βίντεο περιλαμβάνει κορυφαίες στιγμές από τη σειρά που έγινε παγκόσμια επιτυχία, ενώ ολοκληρώνεται με τη φράση «The Game is Now Over. Thank you for playing», δηλαδή «τέλος παιχνιδιού, ευχαριστούμε που παίξατε», επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για το οριστικό τέλος της δημοφιλούς νοτιοκορεάτικης σειράς.

Ο δημιουργός του μιλώντας στο «The Hollywood Reporter», εξήγησε πως δεν προετοιμάζει το κοινό για μια νέα σειρά.

«Δεν είχα καμία πρόθεση να αφήσω ανοιχτό το τέλος για μελλοντική εξέλιξη», κατέληξε.