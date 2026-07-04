Γερμανού για Λιάγκα: «Είπε για την Οικονομάκου ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο»

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε, μετά από βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει «Καλύτερα δε Γίνεται», τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για την Αθηνά Οικονομάκου μέσα στην εβδομάδα.

«Μέσα από το βίντεο του Παναγιώτη διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από τη ρομποτική. Ο Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος που ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει. Ποτέ όμως. Είναι ασταμάτητος», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

«Μέσα σε ένα βίντεο μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί άνθρωπος. Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο, ότι δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Αυτά κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν να τα πει ποτέ», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Ακόμη και στα ρομπότ στο ΑΙ έχουν βάλει κάποιες δικλείδες», πρόσθεσε από την πλευρά της με χιούμορ η Ελιάννα Χρυσικοπούλου.