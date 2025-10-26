Γιάννης Ζουγανέλης: «Ήμουν στη φωτογραφία με τον Διονύση, τον Λαυρέντη, τον Σάκη κι έγραφαν ότι τους πέθανα όλους»

Η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου συγκίνησε βαθιά τον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους και συνεργάτες του να μιλούν για τον σπουδαίο δημιουργό.

Ο Δημήτρης Σταρόβας, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένα κεφάλαιο μόνος του, μεγάλη απώλεια! Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του, έχει διαμορφώσει τις συνειδήσεις μας».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ζουγανέλης μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή που τον σημάδεψε: «Σήμερα, ξέρεις τι έγινε; Βλέπω μια ανάρτηση, που ήμουν εγώ με τον Σαββόπουλο, τον Λαυρέντη και τον Σάκη.

Κι έγραφε ένας από κάτω, α ρε Ζουγανέλη, τούς πέθανες όλους».

Η φράση αυτή, όσο σκληρή κι αν ακούγεται, αποτυπώνει το βάρος της απώλειας και την αίσθηση μιας ολόκληρης γενιάς που αποχαιρετά τους ανθρώπους που τη σημάδεψαν με τη μουσική και την παρουσία τους.