«Γιατί νιώθει ότι τον κυνηγάνε όλοι;»: Τι είπε η Χρηστίδου για την κόντρα Λιάγκα - Λαζόπουλου

Την τηλεοπτική κόντρα του Γιώργου Λιάγκα και του Λάκη Λαζόπουλου σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σήμερα, στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι».
«Στεναχωριέμαι! Γιατί νιώθει έτσι ο Γιώργος; Ότι τον κυνηγάνε όλοι, ότι τον κράζουν όλοι… Γιατί το παίρνει τόσο βαριά; Το ίδιο πράγμα δεν κάνει κι αυτός;», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.
Στη συνέχεια και μετά το ξέσπασμα του Νίκου Συρίγου, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Αυτό είναι το βασικό κόλπο, δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ποιον εννοούμε. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρίζουμε την πράξη, οπότε δεν είναι μηνύσιμο».
Και πρόσθεσε: «Είναι κολπάκια τηλεοπτικά που εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται πια. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ξεκάθαρο, ξέρουμε ποιοι το παίζουν, πώς το παίζουν και γιατί το παίζουν. Ο κόσμος δεν είναι χαζός».
«Από τον Γιώργο Λιάγκα εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν του αρέσει, δεν είναι δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Οπότε, δεν μου προκαλεί έκπληξη αυτή η ερώτηση στον Άδωνι Γεωργιάδη», είπε καταληκτικά η παροουσιάστρια.
