Ξεσπάθωσε ο Λιάγκας κατά του Λαζόπουλου: «Αλήτης, υπηρέτης, διαστρεβλωτής, ξεφτιλισμένος»

Άλλο ένα επεισόδιο στην κόντρα του Γιώργου Λιάγκα με τον Λάκη Λαζόπουλο, μετά και το τελευταίο επεισόδιο του Al Tsantiri News και την επίθεση σε βάρος του παρουσιαστή.

Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε, πάλι, με το καυστικό του χιούμορ τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και μεταξύ αυτών και τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο κ. Λαζόπουλος στάθηκε σε δηλώσεις που είχε κάνει ο παρουσιαστής για τη Μάρια Καρυστιανού και την ίδρυση του νέου κόμματος.

«Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιανού”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα; Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;» διερωτήθηκε.

«Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δυο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα» συμπλήρωσε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram στην οποία δεν κατονομάζει τον Λάκη Λαζόπουλο, αλλά είναι βέβαιο πως δεν τα λέει για άλλον.

«Αλήτης. Υπηρέτης. Διαστρεβλωτής. Ξεφτιλισμένος» έγραψε στο story του, συμπληρώνοντας: «Ξέρει αυτός…»

