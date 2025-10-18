Γιατί «πάγωσαν» την εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

Δεν φαίνεται να παίρνει το «πράσινο φως» τουλάχιστον για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν η νέα εκπομπή – ντοκιμαντέρ του Σάκη Ρουβά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως καμία σχετική πρόταση δεν έφθασε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ το οποίο δίνει και τις τελικές εγκρίσεις για τις εξωτερικές παραγωγές.

Το πρόζεκτ της νέας εκπομπής ήταν ταξίδια στο εξωτερικό και συνεντεύξεις του Σάκη Ρουβά με Έλληνες που διέπρεψαν εκτός συνόρων και παράλληλα έκαναν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Το «πάγωμα» της εκπομπής στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν σημαίνει πως δεν μετατίθεται για το μέλλον όταν η τελική πρόταση της εταιρίας παραγωγής θα κατατεθεί και επίσημα στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της ΕΡΤ.

Ο Άρης Καβατζίκης σε καθημερινή βάση στο «Buongiorno»

Σε άδεια εγκυμοσύνης βρίσκεται πλέον η Ευάννα Ζουμπούρογλου που συγκινημένη αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της στο «Buongiorno» αλλά και τους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του Mega. Η παρέα του «Buongiorno» αποχαιρέτησε την συνεργάτιδά τους με μια τεράστια ανθοδέσμη και ένα δώρο.Ένα φορμάκι με την επιγραφή «Buongiorno». «Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα είναι το κορίτσι μαζί μας» είπε η Φαίη Σκορδά στην κάμερα και παρατήρησε στην συνεργάτιδά της: «Εγώ σου λέω εδώ και μια εβδομάδα ότι έχει κατεβεί η κοιλιά, δεν ξέρω τι σου λέει ο γιατρός». Η δημοσιογράφος θα απουσιάσει από την εκπομπή μέχρι το Φεβρουάριο.

Πλέον ο Άρης Καβατζίκης θα έχει καθημερινή παρουσία στο πάνελ της εκπομπής όπως εξ’ αρχής είχε συμφωνηθεί. Έτσι στην εκπομπή δίπλα στη Φαίη Σκορδά εκτός από τον εν λόγω συνεργάτη θα είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαϊδου, η Κατερίνα Ζαρίφη και στο κομμάτι της ενημέρωσης ο Ιάσωνας Τσόλης.