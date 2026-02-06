Τον λόγο της οικειοθελούς του αποχώρησης από το Survivor, αποκάλυψε ο Gio Kay, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Χουμε» στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Η πρώτη ερώτηση του Κώστα Τσουρού με το που κάθισε στον καναπέ της εκπομπής ο Gio, ήταν γιατί, ενώ το κοινό τον είχε στηρίξει ώστε να παραμείνει στο παιχνίδι εκείνος αποφάσισε να φύγει, με τον ίδιο να παραδίδει ξανά μαθήματα ομαδικού πνεύματος.

Όπως εξήγησε, ο τραυματισμός του στο γόνατο θα αποτελούσε βάρος για την ομάδα των Αθηναίων, όσο περνούσε ο καιρός οπότε και αποφάσισε να φύγει από τον Άγιο Δομίνικο.

«Εδώ δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, αν θέλουμε να πετύχουμε και εδώ και στη ζωή η ομάδα είναι πιο μεγάλη από τον εαυτό σου. Γιαυτό όσο και να ήθελα να κάτσω, έφυγα για την ομάδα» είπε χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας.

Μιλώντας για τις αλλάγες που βιώνει μετά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι ο Gio αποκάλυψε ότι μόλις γύρισε από το Survivor απέκτησε χιλιάδες followers στα social media.

«Έχω ανέβει 50.000 followers, έχω blue check στο Instagram, άρθρα, χιλιάδες μηνύματα», δήλωσε.

Ερωτώμενος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του, ο Gio απάντησε: «Μόνο στήριξη. Οι άνθρωποι γουστάρουν τους αληθινούς», ανέφερε ενώ αποκάλυψε πως πλεον δεν τον σταματούν μόνο παιδιά στον δρόμο αλλά και ενήλικες που τον έμαθαν μέσα από το ριάλιτι.