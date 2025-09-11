Γιώργος Αγγελόπουλος: Πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιαστή - Τι αναλαμβάνει

Ο νικητής του «Survivor» του 2017, Γιώργος Αγγελόπουλος, γνωστός στο ευρύ κοινό και ως «Ντάνος» αναλαμβάνει πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιαστή στο νέο ριάλιτι «Warriors» του Ant1+ σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το 'Χουμε».

Ο παίκτης ριάλιτι είπε το τελικό «ναι» μετά από πολλές συζητήσεις που είχε με το κανάλι για αρκετούς μήνες.

Το όνομά του έχει ακουστεί πολλές φορές κατά καιρούς ως υποψήφιο παρουσιαστή, ωστόσο μέχρι στιγμής είχε εμφανιστεί μόνο ως ηθοποιός σε τηλεοπτικές σειρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το 'Χουμε», έχουν ήδη γυριστεί τα πρώτα επεισόδια του νέου ριάλιτι στο συνδρομητικό κανάλι του Ant1.

Πρόκειται για ένα ριάλιτι πυγμαχίας, όπου οι παίκτες θα βρίσκονται σε ένα ρινγκ παίζοντας αγώνες, ενώ ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα είναι στην θέση συντονιστή και παρουσιαστή, όπως αναφέρεται στην ίδια εκπομπή.