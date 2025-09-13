Γιώργος Καράβας για Exathlon: «Διαφορετικά το περίμενα, διαφορετικά το ζω»

Για τον ρόλο του ως κεντρικό παρουσιαστή στο ριάλιτι Exathlon του ΣΚΑΙ και την ζωή στον Άγιο Δομίνικο, μίλησε σήμερα, 13/9, ο Γιώργος Καράβας σε συνέντευξή του στην εκπομπή Weekend LIVE.

Ο Γιώργος Καράβας μιλά για την καθημερινότητα του στον Άγιο Δομίνικο, το νησί που γίνονται τα γυρίσματα του Exthalon, ως κεντρικός παρουσιαστής του ριάλιτι.

«Είμαι με σχεδόν 6 ώρες ύπνο καθημερινά... Ξυπνάω πρωτίστως για να δω τα νούμερα, να κάνω την γυμναστική μου, να ετοιμαστώ.. και να φύγω για το γύρισμα», ανέφερε.

Περιγράφει την εμπειρία του μέχρι στιγμής καθώς και την γνώμη του για τους παίκτες του ριάλιτι.

«Είναι κάτι το οποίο διαφορετικά το περίμενα, διαφορετικά το ζω. Είναι πολύ παραπάνω από αυτό που είχα στο μυαλό μου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό», δήλωσε.

«Είναι πολύ καλά τα παιδιά, πολύ συνεργάσιμοι, γενικότερα είναι στρατιώτες σε αυτό που έχουνε να κάνουν», συμπλήρωσε.

Το μοντέλο δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία και απολαμβάνει τα γυρίσματα στον Άγιο Δομίνικο και τον πρωτόγνωρο για εκείνον ρόλο του παρουσιαστή.

«Σίγουρα υπήρξε ένα άγχος στην αρχή καθώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα, κάτι πολύ μεγάλο, που όμως ξεπεράστηκε τα πρώτα 20 λεπτά», δηλώνει.

Αναλογιζόμενος την δυσκολία των αγωνισμάτων του Exathlon, σε ερώτηση για το αν τα δοκιμάζει απάντησε:

«Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα, έχω δοκιμάσει όλους τους στόχους αλλά επειδή πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα ...μου το κρατάνε για το τέλος».

Το γνωστό μοντέλο μίλησε και για την επίσκεψη της γυναίκας του, Ραφαέλας Ψαρρού και των δύο παιδιών του, στον Άγιο Δομίνικο, για την πρεμιέρα του ριάλιτι.

«Μακάρι να μπορούσαν να κάτσουν κι' άλλο...Τα παιδιά εκστασιάστηκαν με τον Άγιο Δομίνικο», δήλωσε.

«Μου έδωσαν πολλή ενέργεια, πολύ δύναμη», συμπλήρωσε.