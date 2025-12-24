Μενού

Γιώργος Λιάγκας σε Ελένη Βουλγαράκη: «Λες καμιά φορά ότι η Δέσποινα Καμπούρη σου έφαγε τη θέση;»

Mε «επιθετική» διάθεση υποδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας την Ελένη Βουλγαράκη, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

λιάγκας-βουλγαράκη
Η Ελένη Βουλγαράκη καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα | glomex
Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν σήμερα η Ελένη Βουλγαράκη, με τον Γιώργο Λιάγκα να την υποδέχεται, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, με αρκετά «επιθετική» διάθεση.

Ο παρουσιαστής ξεκίνησε τη συζήτηση αναφερόμενος στη Δέσποινα Καμπούρη, η οποία έχει πλέον πάρει τη θέση της στο πάνελ της εκπομπής, μετά την αποχώρηση της Ελένης Βουλγαράκη για την Πορτογαλία. «Θα σε ξεκινήσω επιθετικά… Θεωρείς ότι η Καμπούρη είναι καλύτερη από εσένα στο πάνελ;», τη ρώτησε, με την καλεσμένη να απαντά χωρίς δισταγμό καταφατικά.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με ερωτήσεις περί ζήλιας και ανταγωνισμού. «Τη ζηλεύεις που είναι φέτος μαζί μας και δεν είσαι εσύ;», συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας, με την Ελένη Βουλγαράκη να απαντά με χιούμορ: «Ζηλεύω τη θεσούλα μου, εκεί στο πλάι».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ ότι «της έφαγαν τη θέση», με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν βλέπει έτσι τη Δέσποινα Καμπούρη και δεν τη θεωρεί ανταγωνιστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε, ρωτώντας την για τους λόγους που αποχώρησε από «Το Πρωινό». Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε ότι δεν αισθάνεται πως κάποιος της πήρε τη θέση, επισημαίνοντας: «Δεν συνδυάζονται όλα στη ζωή, αλλά σίγουρα άξιζε τον κόπο».

