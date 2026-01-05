Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (4/1) με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στους δικούς του ανθρώπους, συνεργάτες, αλλά και στον κόσμο που τον είχε αγαπήσει μέσα από την τηλεόραση.

Σήμερα Δευτέρα (5/1) στο Καλημέρα Ελλάδα η επί 34 χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη και αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο που διαμόρφωσε την πολύ πρωινή ζώνη, την οποία υπηρέτησε για τρεις δεκαετίες.

«Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενους, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί.

Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση», είπε αρχικά η Άννυ Ζιώγα, φανερά συγκινημένη.

«Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος. Δεν ανεχόταν το εύκολο, ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος κι αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται.

Για όσους δουλέψαμε δίπλα του ήταν σχολείο, ήταν σημείο αναφοράς, μία καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας»

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας, στη μνήμη, στους ανθρώπους που διαμόρφωσε στη δουλειά.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο της ζωής μου. Καλό ταξίδι, Γιώργο και συγνώμη σε όλους για την ένταση», είπε στη συνέχεια η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης «ζούσε για την εκπομπή».