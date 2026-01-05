Γιώργος Παπαδάκης: Η γκεστ εμφάνιση στο Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα από το πλατό του Καλημέρα Ελλάδα

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά χθες Κυριακή (4/1) σε ηλικία 74 ετών με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη όχι μόνο στους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, αλλά και στους τηλεθεατές στων οποίων τα σπίτια έμπαινε καθημερινά από το 1992 μέχρι και το καλοκαίρι του 2025 μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Βέβαια, εκτός από την πολύ πρωινή ζώνη, την οποία διαμόρφωσε και στην οποία πρωταγωνίστησε για 34 συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε κάνει κάποια περάσματα και από την prime time ζώνη και στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στην cameo εμφάνισή του στο «Κωσταντίνου και Ελένης» και όχι στις εκπομπές που είχε κατά καιρούς παρουσιάσει.

Συγκεκριμένα, προς το τέλος της πρώτης σεζόν της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε στο 29ο επεισόδιο με τίτλο «Στα Μαθητικά σου τα Βιβλία», στο οποίο η Ελένη αποφασίζει να δώσει πανελλαδικές για να πάρει απολυτήριο Λυκείου, το οποίο δεν είχε πάρει ποτέ όταν πήγαινε σχολείο.

Βέβαια, για να πάρει η Ελένη αυτή την απόφαση έχουν προηγηθεί οι πολύ άσχημες προσβολές του Κωνσταντίνου στο πρόσωπό της όταν ανακαλύπτει την αλήθεια, αλλά και ένας εφιάλτης που βλέπει με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδάκη στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» να γνωστοποιεί στο πανελλήνιο ότι «η Ελένη Βλαχάκη δεν έχει απολυτήριο Λυκείου».

Η Ελένη ξυπνάει έντρομη, αλλά και ντροπιασμένη που ο Κωνσταντίνος την «έδωσε» στον Παπαδάκη και όλη η Ελλάδα έχει μάθει το μυστικό της και έτσι, τον «προσλαμβάνει» για καθηγητή της, ώστε να την προτοιμάσει για τις εξετάσεις.

Ο τρόμος της Ελένης μόνο τυχαίος δεν ήταν αφού εκείνη την εποχή η πολύ πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 χτυπούσε αποκλειστικά πρωτιές, κάνοντας καθημερινά την τηλεθέαση να χτυπάει «κόκκινο», συνεπώς, εάν προβαλλόταν κάποιο θέμα εκεί, όντως το είχε μάθει όλη η Ελλάδα.

Γιώργος Παπαδάκης: Η γκεστ εμφάνιση στους «Μεν και Δεν»

Μπορεί η εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη στο Κωνσταντίνου και Ελένης να κράτησε μερικά μόλις δευτερόλεπτα, όμως, είναι από τα πιο ξεχωριστά γκεστ στη σειρά των Ρώμα - Χατζησοφιά και αυτό γιατί ο ίδιος δεν το συνήθιζε.

Μόλις άλλη μία φορά είχε εμφανιστεί, λίγα χρόνια νωρίτερα, πάλι σε σειρά του ΑΝΤ1, τους «Μεν και Δεν» στο επεισόδιο «Κάθε Κανάλι και Καημός».

Εκεί και πάλι «έπαιξε» τον εαυτό του ως καλεσμένο του Διονύση Δάγκα σε τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιαστή τον «χασοδίκη», ο οποίος δεν τον αφήνει να σταυρώσει κουβέντα, ώσπου ο παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» ξεσπά, τον «στολίζει» και είναι στο τσακ να φύγει από το πλατό.