Γιώτα Νέγκα για Τέμπη: «Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα»

Μιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την κατάπαυση του πυρός, η Γιώτα Νέγκα προχώρησε σε έντονες δηλώσεις καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» στο YouTube.

H μεγάλη ερμηνεύτρια αποκάλεσε το δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα» από πλευράς «αμέλειας, ψεμάτων και εγκληματικότητας.

«Συζητάμε αν και δεν βλέπουμε να αποδίδονται ευθύνες. Τι πρεπει να γίνει πια για να αντιδράσουμε σαν άνθρωποι», ανέφερε η κ. Νέγκα με έντονο ύφος στη συνέχεια.

Η Γιώτα Νέγκα δεν σταμάτησε εκεί καθώς στη συνέχεια μίλησε και για τον πόλεμο ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων άμαχων Παλαιστινίων:

«Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που δεν βλέπει την γενοκτονία και την λιμοκτονία στη Γάζα, που δεν βλέπει ότι εμποδίζονται από το να ζήσουν μωρά, που δεν βλέπει αυτή την κτηνοδία», είπε χαρακτηριστικά η ερμηνέυτρια.

Και κατέληξε: «Να πηδήξω από τον πέμπτο αλλά δεν μπορεί να λέγεται άνθρωπος είναι μετάνθρωπος, είναι... ένα άλλο δημιούργημα.»