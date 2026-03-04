Γκαγκάκη για Δόξα: «Η αποχώρηση του από το J2US δεν έχει να κάνει με απομάκρυνση - Τον αγαπώ πολύ»

Για την αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το J2US, αφού κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία, μίλησε η διευθύντρια επικοινωνίας του Open, Κατερίνα Γκαγκάκη, παραχωρώντας δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day.

«Η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ προσεκτικά βγαλμένη. Δεν έχει να κάνει με απομάκρυνση. Έχει να κάνει με μια κοινή συζήτηση και απόφαση. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του καναλιού, θα μιλήσω εγώ», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον Κώστα, τον αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό που εγώ, σαν Κατερίνα, του είπα είναι ότι θα ζεις αυτή την ανθρωποφαγία κάθε εβδομάδα».