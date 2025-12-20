GNTM: Η Ξένια είναι η μεγάλη νικήτρια του ριάλιτι μόδας

Ανακοινώθηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού GNTM, καθώς χθες, το βράδυ της Παρασκευής προβλήθηκε ο μεγάλος τελικός του ριάλιτι μόδας στον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

Aνάμεσα στον Γιώργο, τον Ανέστη και την Ξένια, η μόνη γυναίκα του τελικού κατάφερε να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από κοινό και κριτές και να αναδειχθεί η νικήτρια, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό.

Οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να τα δώσουν όλα για όλα στις δύο τελευταίες τους δοκιμασίες, οι οποίες ήταν δύο απαιτητικές φωτογραφίσεις προκειμένου να πάρουν προβάδισμα από τους κριτές.

Κρεμάστηκαν σε έναν τεράστιο πολυέλαιο, όσο πόζαραν με υπέρλαμπρα ρούχα ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μέσα σε μπανιέρα με κοσμήματα από διαμάντια στο σώμα τους.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε στους δύο πόντους μεταξύ της Ξένιας και του Ανέστη, οι οποίοι έλαβαν 116 και 114 βαθμούς αντίστοιχα.

«Ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6 είναι η Ξένια» ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανακοινώνοντας τη νίκη της καλλονής παίκτριας, με τους υπόλοιπους παίκτες του κύκλου που βρίσκονταν στο πλατό να πανηγυρίζουν.