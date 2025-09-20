GNTM 6: Πρώτα τρέλανε το ΣΕΦ και μετά «ξέρανε» τους κριτές: «Κουκλάρα, σέξι χωρίς καν να προσπαθεί»



Ο σκηνοθέτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε θαμπωθεί από τη φυσική ομορφιά της και εστίασε την κάμερα πάνω της, με αποτέλεσμα να κλέψει αμέσως τις εντυπώσεις και να γίνει σε μία στιγμή μέσα viral. Αντί να μιλάνε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, όλοι αναρωτιόντουσαν ποια είναι αυτή η εντυπωσιακή ξανθιά. Τώρα, τραντάζει και τα πλατό του GNTM6.

Πρόκειται για την 23χρονη κουκλάρα από τη Θεσσαλονίκη Ελένη Ορκοπούλου, η οποία πήγε στο Greece's Next Top Model και φυσικά απέσπασε τέσσερα «ναι». Αυτό έλειπε.

Η κοπέλα εργάζεται ήδη ως μοντέλο, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς, μόνο η παρουσία της στο GNTM θα τις ανοίξει περισσότερες πόρτες.

Οι κριτές την χαρακτήρισαν «κουκλάρα» και ανέφεραν πως είναι σέξι χωρίς προσπάθεια.

Τους άρεσε πολύ το σώμα της και σχετικά με έναν ενδοιασμό που είχαν για το αν έχει προσθέσει υαλουρονικό στα χείλη της, η Ελένη αποκάλυψε πως είναι τα φυσικά της χείλη.



