Αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ (James Pickens Jr.), που είναι γνωστός ως ο «chief» της δραματικής σειράς «Grey’s Anatomy», καθώς εξομολογήθηκε πως πάσχει από καρκίνο του προστάτη, ασθένεια που έχει ταλαιπωρήσει και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

«Δεν είναι μια είδηση που θέλει κανείς να ακούσει, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο καρκίνος του προστάτη υπάρχει έντονα στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου τον είχε. Είχε πολλούς αδελφούς· αρκετοί από αυτούς τον είχαν επίσης. Θα με εξέπληττε αν δεν το πάθαινα κι εγώ», είπε αρχικά ο ηθοποιός σε νέα συνέντευξη του στο Black Health Matters.

Μάλιστα, η είδηση για την κατάσταση της υγείας του ήρθε ταυτόχρονα με την αποκάλυψη πως ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει στο Grey΄s Anatomy, Ρίτσαρντ Γουέμπερ πάσχει από την ίδια ασθένεια, όπως είδαμε στο τέλος του επεισοδίου που προβλήθηκε 13 Νοεμβρίου.

«Έχω έναν πρώτο εξάδελφο 90 ετών, που ζει ακόμα, και είχε καρκίνο του προστάτη. Ο γιος του το ίδιο. Μερικοί από τους αδελφούς του επίσης. Κανείς, απ’ όσο ξέρω, δεν έχει πεθάνει από αυτό», συμπλήρωσε στη συνέντευξη καθησυχάζοντας το κοινό.

Ο Πίκενς, που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της σειράς με συνεχόμενη συμμετοχή και στις 22 σεζόν, επισήμανε, ότι ήταν πάντα τυπικός με τις προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες ξεκίνησε σε ηλικία 41 ετών.

«Ο ουρολόγος μου είπε: “Επειδή ήσουν τόσο συνεπής σε αυτό το κομμάτι της υγείας σου, ήταν προς όφελός σου,”» είπε ο ηθοποιός στο Black Health Matters και πρόσθεσε: «Μπόρεσαν να το εντοπίσουν τόσο νωρίς επειδή έκανες τακτικά εξετάσεις».