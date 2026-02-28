H Paramount εξαγόρασε την Warner Bros με mega deal αξίας 110 δισ. δολαρίων

Ο αμερικανικός τηλεοπτικός και κινηματογραφικός όμιλος Paramount Skydance θα αποκτήσει τον ανταγωνιστικό του όμιλο Warner Bros Discovery (WBD), αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανακοίνωσε την Παρασκευή, βάζοντας τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη με το Netflix.

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει τα στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros και Paramount, όπως και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN και τις υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν έντονο διαγωνισμό προσφορών, αφού το Netflix αρνήθηκε να εξισώσει την τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία κρίθηκε ανώτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή που είχε συνάψει η Warner Bros με την πρωτοπόρο του streaming για τα στούντιο και τις streaming δραστηριότητές της.

Η μετοχή της Paramount εκτινάχθηκε κατά 24%, ενώ της Netflix σημείωσε άνοδο 13%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφασή της να αποχωρήσει από τη μάχη για τη Warner Bros.

Η συμφωνία θα επιτρέψει επίσης στην Paramount να ενισχύσει τη στρατηγική της στο streaming, μέσω ενδεχόμενου συνδυασμού των πλατφορμών HBO Max και Paramount+, με στόχο την αύξηση μεριδίου αγοράς και την εντονότερη αντιπαράθεση με τον ηγέτη της αγοράς, το Netflix.