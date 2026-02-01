Χαμηλά σε τηλεθέαση στην πρεμιέρα της η Κατερίνα Καραβάτου

Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου με το «Σαββατοκύριακο παρέα» στη συχνότητα του ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου. Η εκπομπή είχε ίδιο πάνελ με αυτό της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη που διακόπηκε δηλαδή Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Λευτέρης Κουμαντάκης ενώ προστέθηκε η Μαρία Αντωνά που ήταν και στο «Καλοκαίρι Παρέα».

Η διάρκεια της νέας εκπομπής σε σχέση με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ελαφρώς μειωμένη, ωστόσο το περιεχόμενο αισθητά διαφοροποιημένο από το προηγούμενο μαγκαζίνο.

Η νέα εκπομπή παρά το γεγονός ότι διαφημίστηκε αρκετά την πρώτη ημέρα προβολής της δεν κατάφερε να διεμβολίσει τον ανταγωνισμό. Αντίθετα σημείωσε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης και στα δύο βασικά κοινά (σύνολο και δυναμικό) σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία τηλεθέασης της εταιρίας μετρήσεων Nielsen Audience Mesurement.

Η τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου

Συγκεκριμένα το «Σαββατοκύριακο με το Μάνεση» στον Alpha κατέγραψε 21,7% στο σύνολο του κοινού και 18,3% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Το «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega με παρουσιάστρια τη Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε 11,4% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό. Οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 13,4% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό. Τέταρτο στην κατάταξη ήταν το «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 με ποσοστό τηλεθέασης 8,3% στο γενικό σύνολο και 9,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.