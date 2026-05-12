Χωρίς τον Ευαγγελάτο για λίγες ημέρες το Live News: Ο λόγος της απουσίας

Χωρίς τον Νίκο Ευαγγελάτο θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της εβδομάδας η εκπομπή Live News όπως ανακοίνωσε στην αποφώνηση της Τρίτης 12/5 ο δημοσιογράφος.

Στην παρουσίαση του Live News μέχρι και την Παρασκευή 15/5 πρόκειται να βρεθεί ο Βασίλης Τσεκούρας, αφού ο Νίκος Ευαγγελάτος χρειάζεται να λείψει για «μια ευχάριστη οικογενειακή υποχρεώση», όπως αποκάλυψε.

Τι ανέφερε ο Νίκος Ευαγγελάτος για τους λόγους της ολιγοήμερης απουσίας του

«Αποχαιρετώντας σας, να σας πω ότι αύριο, Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή το Live News θα το παρουσιάσει ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, Βασίλης Τσεκούρας με όλη την υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής.

Γιατί έχω πολύ ευχάριστη υποχρέωση, οικογενειακή υποχρέωση, που μου επιβάλλει, με πολλή χαρά και περηφάνεια, να βρίσκομαι όχι στην εκπομπή. Για πολύ καλό λόγο.

Θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια και χαρά σας» είπε στο φινάλε της εκπομπής ο Νίκος Ευαγγελάτος.

