Χριστίνα Πολίτη για Άννα Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια»

Στη φιλία και την κρίση που περνάει τώρα η σχέση της με την Άννα Βίσση αναφέρθηκε η Χριστίνα Πολίτη, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Πολίτη είπε αρχικά πως «ρωτάω το Chat GPT για όλα, μου το ‘χε πει και ο Boy George αυτό. Οπότε του βάζω τα πάντα μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί το Chat GPT. Τίποτα, μη μιλάς, τίποτα μου είπε και όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή για την Άννα Βίσση, πρέπει να χαμογελάσεις. Πρέπει, λέει, να χαμογελάσω διακριτικά και να ρίξεις ένα επίπεδο… απαντάει και κάτι τρομερές βλακείες! Λοιπόν, ίδωμεν».

Συνέχισε λέγοντας: «Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί… έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια».

«Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, και πληγώνομαι και στενοχωριέμαι αλλά δεν γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορεί να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω είναι τα θέματα υγείας και τα θέματα των παιδιών μου. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια» πρόσθεσε η Χριστίνα Πολίτη.