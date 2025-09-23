Χριστοπούλου, Παπίλα, Καραβοκύρη, Μουτίδου: Ποια θα είναι η 5η στις «Γυναίκες» του Κοκλώνη 

Η καραμπόλα με τον Θανάση Πάτρα και την έγκριση τελικά της καινούργιας μεσημεριανής εκπομπής του στο Open δεν καταργεί τη νέα γυναικεία εκπομπή του Νίκου Κοκλώνη αλλά τη μεταθέτει στη βραδινή ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται επανασχεδιασμός της βραδινής πλέον εκπομπής που θα βασίζεται στο επιτυχημένο αμερικάνικο «The View» και θα έχει στοιχεία και από το «Booth» που είχε προβληθεί παλαιότερα από το κανάλι.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η τετράδα είναι η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Σοφία Μουτίδου. Ενδέχεται να υπάρχει και 5η γυναίκα στην παρέα με επικρατέστερο όνομα αυτό της Μαριάντας Πιερίδη. Η εν λόγω εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου.