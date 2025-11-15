Χρήστος Μάστορας: Η έκπληξη για τα γενέθλιά του στα γυρίσματα του The Voice

Μια ευχάριστη διακοπή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice» καθώς κριτές και παρουσιαστής «συνωμότησαν» για να οργανώσουν έκπληξη για τον Χρήστο Μάστορα καθώς είχε γενέθλια, κλείνοντας τα 39.

Όπως φαίνεται από βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Γιώργος Καπουτζίδης τραγούδησαν «Χρόνια Πολλά» στον Χρήστο Μάστορα ενώ μέλος της παραγωγής εμφανίστηκε με τούρτα με κεράκια για τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του Weekend Live στον ΣΚΑΪ, την επόμενη Παρασκευή αναμένεται η πρεμιέρα της σύμπραξης του Χρήστου Μάστορα με τον Αντώνη Ρέμο στο νυχτερινό μαγαζί «NOX», με τους δύο καλλιτέχνες να ξεκινούν μαζί το πρόγραμμα.

Κοινά ντουέτα θα πραγματοποιηθούν δύο με τρεις φορές μέσα στη βραδιά ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ηχογραφήσουν μαζί δισκογραφικό ντουέτο.