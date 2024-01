Το χρυσό sextape της Κιμ Καρντάσιαν που εκτόξευσε την οικογένεια

Στο ντοκιμαντέρ διάρκειας τριών ωριαίων επεισοδίων «House of Kardashian» δεν συμμετέχει κανένα νυν μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν. Υπάρχει η «πρώην φίλη» Ρέιτσελ Στέρλινγκ, η Κέιτλιν Τζένερ (γνωστή ως Μπρους Τζένερ, προ της φυλομετάβασής της), και αρκετά πρόσωπα που τοποθετούνται «περιφερειακά» της οικογένειας που έκανε viral την ίδια της τη ζωή και έβγαλε εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτό.

Μαθαίνουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, που αξίζει να καταγραφούν.

To όνομα Καρντάσιαν

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν (1944-2003), καταγόταν από εύπορη οικογένεια Αρμενίων, που έζησε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις πόλεις Καρακαλέ και Ερζέρουμ. Η οικογένεια Καρντάσιαν μετανάστευσε στις ΗΠΑ, λίγο πριν τη γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915. Η οικογένεια του Ρόμπερτ εγκαταστάθηκε αρχικά στο Λος Άντζελες, εκεί όπου ο πατέρας του εργάστηκε σε υπηρεσία αποκομιδής σκουπιδιών και στη συνέχεια ίδρυσε τη δική του επιχείρηση.

Σπούδασε Νομικά, και από το 1968 ξεκίνησε να εργάζεται ως δικηγόρος. Από τα μέσα της δεκαετίας του '70, το όνομα του συνόδευε θετική φήμη στο χώρο της showbiz, ενώ και ο ίδιος δημιούργησε ένα περιοδικό, το «Radio and Records» (το πούλησε το 1979, έναντι υψηλού αντιτίμου).

Το 1977, γνώρισε μια νεαρή κοπέλα, την Κρις Χιούτον. Αν και είχαν 11 χρόνια διαφορά, ο ένας ερωτεύτηκε τον άλλο κεραυνοβόλα. Παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά. Στον γάμο τους έδωσε το παρών και ένας mega celebrity της εποχής, ο αθλητής Ό Τζέι Σίμπσον, κολλητός φίλος του Ρόμπερτ.

Oι δύο τους έκαναν οικογένεια και έγιναν γονείς τεσσάρων παιδιών: της Κιμ, της Κόρτνι, της Κλόι και του Ρομπ. Χώρισαν το 1991, και λίγο αργότερα, ο πρώην αθλητής και Ολυμπιονίκης Μπρους Τζένερ (όπως αποκαλούνταν τότε), αποκαλύφθηκε πως ήταν ο νέος σύντροφος της. Μαζί έκαναν δύο παιδιά, τις Κένταλ και Κάιλι Τζένερ.

Ο Ρόμπερτ πέθανε από καρκίνο στον οισοφάγο, το 2003.

Η φήμη

Ο μουσικός Ρέι Τζέι και η Κιμ Καρντάσιαν, βρίσκονταν σε σχέση το 2005. Εκείνη την εποχή, η Κρις προσπαθούσε, με τη βοήθεια του συντρόφου της, να προμοτάρει την οικογένεια της σε δημιουργικά πρότζεκτ, σχετικά με τη ριάλιτι τηλεόραση, που βρισκόταν σε άνθιση εκείνη την εποχή.

Η άνθιση του MySpace, η δημιουργία των πρώτων κοινωνικών δικτύων, είχε δώσει κάποια ορατότητα στα νεαρά μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, χωρίς όμως αυτή να φέρνει εντυπωσιακά οικονομικά οφέλη.

Όταν κυκλοφόρησε το sextape των Ρέι Τζέι και Κιμ Καρντάσιαν, αμέσως μπήκαν σε τροχιά οι διαπραγματεύσεις για την παραγωγή της ριάλιτι σειράς «Keeping Up With the Kardashians». Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;

Το ντοκιμαντέρ «House of Kardashian» ούτε επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και διαψεύδει πως η Κρις Τζένερ πήρε την κασέτα ερωτικού περιεχομένου στα χέρια της και την έδωσε στον Τζο Φράνσις, παραγωγό/διανομέα ταινιών «μαλακού» πορνό με σκοτεινή φήμη στο Χόλιγουντ, για να την προωθήσει σε μεγάλα media ανά τον κόσμο. Μάλλον το επιβεβαιώνει, θα τολμήσω να πω.

Ο/Η Μπρους/Κέιτλιν Τζένερ

Αξίζει να σταθούμε στις συνεντεύξεις που δίνει η Κέιτλιν Τζένερ στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, όπου περιγράφει με απόλυτο ρεαλισμό, τη δυσφορία φύλου που ένιωθε ως «Μπρους». Το «ήμουν μια γυναίκα σε αντρικό σώμα» μοιάζει μάλλον φτωχό για να περιγράψει αυτά που βίωνε, όντας σύντροφος της Κρις Τζένερ, όπως και η ψυχρή, πραγματιστική αντίληψη της Κρις Τζένερ ως προς την προώθηση της οικογένειας της για να βγάλει κέρδος, την οποία περιγράφει η Κέιτλιν επίσης ιδιαίτερα ψυχρά.

Ζωή για πούλημα

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στα σκάνδαλα της ζωής του μικρού Ρομπ, στην επιχείρηση ομορφιάς της Κάιλι, στους γάμους της Κιμ -τον σύντομο με τον Κρις Χάμφρις, και τον λιγότερο σύντομο, με τον Κάνιε Γουέστ - στη φυλομετάβαση της Κέιτλιν, στα ρεκόρ τηλεθέασης και τις μπίζνες δισεκατομμυρίων που έφερε το «Keeping Up With the Kardashians».

Δεν είναι ακριβώς ένα «μοντέρνο παραμύθι» η ζωή των Καρντάσιαν, αλλά ένα σύμπαν επιχειρήσεων, εκεί όπου ένα χαμόγελο on camera μετατρέπεται σε Instagram Face και έπειτα σε τάση στα social media και νέα ευκαιρία για νέα brands που θέλουν να πουλήσουν μαζί με την οικογένεια Καρντάσιαν, λίγη ακόμα «όμορφη ζωή».