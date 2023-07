Πριν 47 χρόνια, η Caitlyn Jenner παίρνει το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο Δέκαθλο

Ήταν η 30η μέρα του Ιουλίου του 1976 όταν η Caitlyn Jenner, αγωνιζόμενη τότε ως Bruce Jenner, κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Το αγώνισμα στο οποίο συμμετείχε ήταν το δέκαθλο όπου μάλιστα με τις σπουδαίες της επιδόσεις μάζεψε 8.617 πόντους κάνοντας και παγκόσμιο ρεκόρ.

Η παρουσία της και η τρομακτική της επίδοση έμελλε να αλλάξει τελικά όλο το άθλημα. Μεγάλο μέρος τους κατορθώματός της, η Caitlyn Jenner τα όφειλε στον πρωτόγνωρο για την εποχή τρόπο που προπονούνταν.

Τη δεκαετία εκείνη οι περισσότεροι δεκαθλητές έκαναν συγκεκριμένα προγράμματα προπονήσεων που συμπεριλάμβαναν προπονήσεις μαζί με άλλους δεκαθλητές. Αντιθέτως, η Jenner προπονήθηκε με τους καλύτερους αθλητές κάθε αγωνίσματος από όσα περιελάμβανε το δέκαθλο ξεχωριστά.

Η νίκη επί του σοβιετικού γίγαντα

Η επιτυχία της ήταν μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των Αγώνων εκείνων, καθώς τότε το απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο ήταν ο σοβιετικός δεκαθλητής Nikolai Avilov που είχε πάρει το χρυσό στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήταν κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ που έσπασε εκείνη. Η πορεία του αγωνίσματος ήταν συναρπαστική.

Όταν τελείωσε η πρώτη μέρα, η Jenner βρισκόταν στην τρίτη θέση, 17 πόντους πίσω από τον μεγάλο της αντίπαλο. Η διαφορά όμως δεν ήταν μεγάλη και αγωνίσματα στα οποία μπορούσε να ποντάρει ήταν ακόμη μπροστά της.

Για τον λόγο αυτόν, ήταν πολύ αισιόδοξη ότι τελικά θα κατάφερνε να ανατρέψει τα προγνωστικά και να πάρει την πρώτη θέση. Όπως εξομολογούνταν αργότερα, η σκέψη που έκανε ήταν πως «αν βρίσκεται σε περιθώριο μικρότερο των 150 πόντων μετά από 5 αγωνίσματα, τότε θα τα κατάφερνε σίγουρα». Τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως τα προέβλεψε.

Ο λόγος που έγινε πραγματικά διάσημη

Προφανώς ένα ολυμπιακό μετάλλιο στο δέκαθλο και μάλιστα με μεγάλο αντίπαλο έναν Σοβιετικό αθλητή ήταν αρκετό για να ακουστεί το όνομά Bruce Jenner. Η ίδια όμως θα γινόταν πραγματικά διάσημη πολύ αργότερα και ο λόγος δεν ήταν αθλητικός αλλά μάλλον τηλεοπτικός.

Η ζωή της άλλαξε όταν παντρεύτηκε την Kris Kardashian (έκτοτε Kris Jenner) τον Απρίλιο του 1991. Με την Kris Jenner έκαναν δύο παιδιά, την Kendall και την Kylie. Επίσης έγινε πατριός των Kourtney, Kim, Khloe και του Robert. Μαζί με όλους αυτούς συμμετείχε στο πασίγνωστο reality Keeping Up with the Kardashians.

AP Photos

Το 2013 γίνεται γνωστό ότι θα πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό της, διαζύγιο που ανακοινώνεται και επίσημα τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Λίγα χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 2015 σε μία τηλεοπτική εκπομπή έκανε coming out ως τρανς γυναίκα και εξομολογήθηκε ότι ένιωθε δυσφορία φύλου από πολύ νέα.

Φορούσε γυναικεία ρούχα και είχε ξεκινήσει να κάνει ορμονοθεραπεία την οποία όμως διέκοψε όταν γνώρισε την Krish Kardashian και κατάλαβε ότι η σχέση τους πήγαινε πιο σοβαρά.

Tόνισε δε ότι ποτέ δεν ένιωθε έλξη για τους άντρες αλλά με δεδομένη τη δυσκολία που είχαν οι άνθρωποι να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ σεξουαλικού προσανατολισμού και έμφυλης ταυτότητας επέλεξε να αυτοπροσδιορίζεται ως ασέξουαλ. Τελικά προχώρησε σε επέμβαση τον Ιανουάριο του 2017.